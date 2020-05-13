Ümit Özat 'sulu derbi'de hafızalara kazınan fotoğrafın hikâyesini anlattı

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı ve tarihe "sulu derbi" olarak geçen 2007 yılındaki maçta Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat ile Galatasaray'ın savunmacısı Song'un saha ortasındaki sohbetleriyle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Ümit Özat, Song'tan Köln'e transferi öncesi bilgi aldığını söyledi.

2007'de Ali Sami Yen'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı Lugano ve Edu'nun attığı gollerle 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eren maçın akıllara kazınan karesiyle ilgili Ümit Özat, yıllar sonra açıklamada bulundu.

Maçın son dakikalarında tribünde çıkan olaylar ve sahaya atılan su şişeleri nedeniyle maçın hakemi Bülent Demirlek, olayların yatıştırılması için maçı durdurup soyunma odasına gitmişti.



Hakemin tekrar sahaya dönmesi beklenirken hafızalardan silinmeyecek kare çekilmişti. Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat ile Galatasaraylı Song'un saha ortasındaki samimi sohbeti.

"Köln'e transferimi konuşuyorduk"

O anı anlatan Ümit Özat, yıllar sonra Song ile saha ortasında ne konuştuğunu açıkladı! Ümit Özat, "Köln'e transferim öncesi bilgi alıyordum." dedi ve ekledi; "Meşhur sulu derbi. O maçta ben Köln ile çoktan anlaşmıştım. Rigobert de önceden orada oynadığı için kulüp ve şehir hakkında bilgiler alıyordum.



Yeni bir maceraya başlayacaktım. Bu fotoğraf çekildiği esnada Köln'de yaşayacaklarımı asla bilmiyordum. Hatta biri çıkıp söyleseydi şaka yapıyor falan zannederdim. Ne tuhaf değil mi? Fotoğrafta durduğu gibi durmuyor zaman.



Sen yaşaman gerekenleri yaşıyorsun ve hep yeni bir maceraya doğru ilerliyorsun. Şükredip devam ediyorsun. Fotoğrafların ise sadece hikâyesi kalıyor aklında."



