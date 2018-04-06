Ümit Özat: Şenol Güneş'in utanması yok; iki tane yalakası var, beni yıpratmaya çalışıyorlar

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Şenol Güneş hakkında sert ifadeler kullandı. Özat, Güneş için, "İnsanda utanma olur" derken, "büyük takım hocası vakur olmalı" diye konuştu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, AMK Spor' a açıklamalar yaptı. Özat, uzun süredir arasının bozuk olduğu Şenol Güneş'e çatarken, "İki tane yalakası var, beni yıpratmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Özat'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Maçın favorisi Galatasaray. Ama biz bu maçtan ne çıkarırsak kârdır diye bakacağız. Savaşan bir takım sahada olacak. Fatih Hoca'yla da nasipse ilk kez karşı karşıya geleceğiz. Onunla geçirdiğim 6-7 Milli Takım kampında öğrendiklerimi teknik adamlıkta kimseden öğrenmedim. Kızgınlıklarım ve kırgınlıklarım da olmuştur ama ülkenin en iyi teknik adamı. Önce o gelir, sonra diğerleri."

"Fenerbahçe doğru oynuyor"

Ligin üst sıralarındaki takımları değerlendiren Özat, "Galatasaray'ın en büyük avantajı Fatih Terim. Fenerbahçe aslında doğru oynuyor. Mecut kadrosuna göre oynaması gereken oyunu oynuyor. Önce iyi savunma yapıyor. Fenerbahçe'nin savunmasını aşmak atomu parçalamaktan zor. Aykut abi doğruyu yapıyor. 'Ben nasıl olsa 1 tane atarım' diyor. Kadro kalitesine baktığın zaman Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in kadro kalitesi Fenerbahçe'den çok daha iyi. Taraftarlar çıksın her maç 5 atsın istiyorlar. Yok böyle bir şey. Karşında rakip var. Takımına saygın yoksa rakibine saygın olsun" ifadelerini kullandı.