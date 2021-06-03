Ümit Özat: Benitez, yüzde 99.9 Fenerbahçe’nin yeni hocası olacak

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı hızla sürerken, Sarı lacivertli takımın eski kaptanlarından Ümit Özat, Rafael Benitez ve yardımcılarının İstanbul ve Fenerbahçe hakkında sorular sorduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ümit Özat, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün Rafael Benitez olabileceğini ima etti. Özat, yaptığı paylaşımda “Benitez ve yardımcıları İstanbul’u soruyorlar, Fenerbahçe’yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Ümit Özat ayrıca, “Almanya veya Portekiz ekolü değil. Benitez. Yüzde 99.9 Fenerbahçe’nin yeni hocası olacak” açıklamasını yaptı.

Ali Koç'u eleştirmişti

Rafael Benitez ismini gündeme getiren Ümit Özat daha önce yaptığı paylaşımda Emre Belözoğlu’na destek vermiş ve başkan Ali Koç’un verdiği ayrılık kararını doğru bulmadığını söylemişti.

Ümit Özat yaptığı paylaşımda, “Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe’nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Rafael Benitez kimdir?

61 yaşındaki İspanyol teknik adam İngiltere Premier Lig’de son olarak Newcastle United’ı çalıştırdı ve ardından Çin ekiplerinden DL Pro’yu çalıştırdı.

Kariyerinde daha önce Real Madrid, Chelsea, Napoli, İnter, Liverpool ve Valencia gibi takımları çalıştıran Benitez’in müthiş bir kupa koleksiyonu var.

2004-05’te Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Benitez, Valencia ile 2 kez İspanya şampiyonluğu yaşadı. 2003-04’te Valencia ile UEFA Kupası’nı da alan Benitez aynı başarıyı 2012-13’te Chelsea ile yakalamıştı.