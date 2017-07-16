Ümit Özat: Alex'ten lider çıkmaz; beni Galatasaray'a götürecek para basılmadı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, takımının Hollanda’da gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza için “Alex’ten lider çıkmaz” diyen Özat, teklif gelmesi halinde Galatasaray’a gidip gitmeyeceği sorusuna da “Ekmeğe muhtaç olmadığım sürece beni Galatasaray’a götürecek bir para yok. Çoluk çocuğumun rızkı için limon da satarım ama beni oraya götürecek para basılmadı” yanıtını verdi.

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman'a jest

Zaman zaman yaptığı açıklamalarıyla ve maçlar esnasındaki davranışlarıyla dikkati çekmeyi başaran eski Fenerbahçeli futbolcu ve Gençlerbirliği’nin çalıştırıcısı Özat, Almanya günlerini hatırlatarak “Sol bek oynuyordum Almanya’da, 2 kelime Almanca bilmeden kaptan oldum. Bir sorarlar adama, ‘Neden kaptan oldu bu adam’ var bir şey demek ki. Fener’de bir sene sonra, Gençler’de 21 yaşıda kaptan oldum” diyerek, profesyonel tavırları ve futbolculuğuyla taraflı tarafsız herkes tarafından takdir gören Alex için “Büyük yetenek ama liderlik başka bir şey. Alex’ten lider çıkmaz, liderden Alex çıkmaz” yorumunu yaptı.

"Sarı saçlı olsam, kulağımda bir küpe olsa Kadıköy'e benim heykelimi dikerlerdi" diyen Ümit Özat'ın Fanatik'e verdiği demeç şöyle:

1907-2007... Fenerbahçe’nin 100. yılında kaptan olacağımı kim bilebilirdi. Yıllarca çok çalışmak istedik ama rahmetlinin son hocası olduk. Keşke yaşasaydı da bizi de gönderseydi. Şimdi onun adının verildiği sezonda takımının başında ben varım. Biz şimdi 34 tane deplasman maçı oynayacağız. Her bölgede birbirine yakın iki oyuncu tutmak zorundayız. Gençlerbirliği tarihinin en zor sezonu. Bundan önce Gençlerbirliği hep kar ederdi. Ama bu sene bunu düşünmememiz lazım. Bu sezon sergileyeceğimiz performans bu kulübün gelecek belki de 40 yılını etkileyecek. Kritik bir sezon. Stadımız yok. İlhan Cavcav’ın adını veriyorsunuz. OSTİM Stadı’nı küçümsemiyorum ama bu ruhu yücelterek yaşatmak istiyorsanız bu takımı statsız bırakmayın. 19 Mayıs Stadı’nı bir sene sonra yıksanız ne olur. En azından başkanın ruhunu başkanlık yaptığı statta yaşatalım"

‘5 transfer şart’

“Gerekirse en az 4-5 oyuncu daha almalıyız. Allah korusun bu takım düşerse kaybolur gider. Bu sene bu takımı geleceğini kurtarma senesi. Bir kenar, bir santrfor, bir 8 numara, bir de sol stoper almamız lazım. Rahmetliye karşı büyük sorumluluğumuz var. Murat başkan sağolsun ne istersek yapıyor. Ufku çok geniş. Çalıştığım en iyi başkan diyebilirim”

‘Eskişehir’i istedim’

“Eskişehir Stadı’nda oynamak isteyen benim. Yetkililerin devreye girmesi lazım. Herkesin saygı duyduğu bir adamın adının verildiği sezonda stat yıkımını bir sene ertele ne olacak! Bunlar bizim fikirlerimiz. Duyarlı olmak gerek. İlhan Cavcav’ın ruhunu başka yerde anamazsın.”

Alex'e sert cevap: Neden başarısız belli!

“Alex efendi kitabında açıklıyor. ‘Ümit varken o yemeğe oturmadan kimse oturamazdı’ diyor. ‘O gittikten sonra ilk işim bunu serbest bırakmak oldu’ diyor. Kendini ele veriyor. Belli neden 6 senede yalnızca bir kez şampiyonluk yaşadığı”



“Hasan Ali sağ bek oynayınca kimse bir şey demiyor. Ümit Özat’ın iki ayaklı oyuncu olduğunu anlayamadılar yıllarca. Ben sarı saçlı olsam, kulağımda bir küpe olsa Kadıköy’e benim heykelimi dikerlerdi. Başkasının değil. Ama Türkiye’de insanlar senin kara kaşına kara gözüne bakıyorlar. Konuşurken k’yi nasıl söylediğine bakıyorlar. Futbol konuşacaksak en kralıyla oturur konuşuruz. Biz orada futbolcuyken oyunculara pozisyon almayı öğretirdik. 5 yılda 3 şampiyonluk yaşadık, bir de Denizli’de kaçan var. Bizden sonra kimler geldi, kimler geçti. Alex efendi kitabında açıklıyor. ‘Ümit varken o yemeğe oturmadan kimse oturamazdı’ diyor. ‘O gittikten sonra ilk işim yemeğe oturmayı serbest bırakmak oldu’ diyor. Kendini ele veriyor aslında. Belli neden 6 senede yalnızca bir kez şampiyonluk yaşadığın. 6 yılda bir şampiyonluğun var. Kendini mi tatmin ediyorsun! 17 sene top oynadım 15 sene kaptanlık yaptım.”

‘Büyük yetenek ama...’

“Sol bek oynuyordum Almanya’da, 2 kelime Almanca bilmeden kaptan oldum. Bir sorarlar adama, ‘Neden kaptan oldu bu adam’ var bir şey demek ki. Fener’de bir sene sonra, Gençler’de 21 yaşında kaptan oldum. Bozukluk burdan belli, 6 yılda bir başarın var. Türkiye çok modernliği kaldıran bir ülke değil. Sen 20 gol attığın için hangi hoca gelmiş gitmiş umrunda olmadı hiç. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Büyük yetenek ama liderlik başka bir şey. Alex’ten lider çıkmaz, liderden Alex çıkmaz”

En kritik soru: Galatasaray'a gider mi?

“Ekmeğe muhtaç olmadığım sürece beni Galatasaray’a götürecek bir para yok. Çoluk çocuğumun rızkı için limon da satarım ama beni oraya götürecek para basılmadı. Belki hayatım boyunca Fenerbahçe’de de görev almayacağım. Ben çalışacağım beni kimse almayacak, ben kendim gideceğim. Hayalim var ama beklentim hiç yok”

‘İyi savunma şampiyon yapar’

“Artık dünya futbolunda Benitez, Simeone, Mourinho hepsi savunmalarıyla önplana çıktı. Hücum takıma maç kazandırır, savunma şampiyon yapar. Saha dağılımında 5’li sistem çok etkili oluyor. Türk futbolunun kriteri belli. İyi savunacaksın, yakaladın mı atacaksın. Bir dönem Mourinho 4-6-0 oynadı, biz geçen sene 5-5-0 oynadık. Bu takım bunu oynardı"

‘6-0’lık maçın rüyası var’

“İsmail Güldüren’le aynı odada kalıyorum. Çağırdım, ‘Bugün 2 gol, 2 asist yapacağım’ dedim. İnanmadı tabii ama 3 gol, 1 asistle bitti maç. Galatasaray o maçı 4-2 de kazanbilirdi, çok kaçırdılar ama biz geldiğimizi attık. Galatasaray da kupada 5-1 yendi bizi, cezalıydım ben. İnsanlar olaylara gülerek yaklaşmayı bilmiyorlar. Tepki gösteriyorlar o dönemki anılarımı anlattığımda. Böyle yaklaşmamak lazım”

Cavcav’dan anılar...

‘Sen ne güzel çocuksun oğlum’

"Başkanla görüşmeye ilk gittim. Beni hep yanlış anlatıyorlar. Halbuki oğlu hariç en eski tanıdığı adam benim. İlk maç Kayseri ile. Bana, ‘Oğlum primi ne yapalım’ dedi. 12 veriyorlarmış. ‘Çok veriyorsun başkanım, bu kadar zengin oldu mu bu kulüp. 6-7 yeter’ dedim. ‘Sen ne güzel bir çocuksun oğlum’ diyerek primi 15 bin TL yaptı"

‘Bir kez bile kadroya karışmadı’

"Herkes kadroyu o yapıyor diyordu. Bir gün bana karışmadı. Hani derler ya kibrit kutunda kadro veriyor diye bir gün bana karışmadı. Yalnızca bir kez aradı. ‘Oğlum Ahmet Çalık’la İrfan Can’ı sattım, sakatlık olmasın oynatma’ dedi, doğru zaten. Bir de Fenerbahçe’yi 2-1 yendiğimiz kupa maçına çıkarken. ‘Evladım sen bilirsin ama Hopf’u kesmeyip oynatmak daha mantıklı’ dedi. 40 yıl başkanlık yapan adamın buna hakkı var."