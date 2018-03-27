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Spor

Ümit Milli Takım, Malta'yı rahat geçti

Türkiye - Malta: 4-2 (U21) ANTALYA,(DHA) UEFA 2019 Avrupa U21 Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri 7'nci maçında Türkiye U21 Milli Takımı, Malta'yı 4-2 mağlup etti

27 Mart 2018 23:11

Türkiye - Malta: 4-2 (U21)

ANTALYA,(DHA)

UEFA 2019 Avrupa U21 Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri 7\'nci maçında Türkiye U21 Milli Takımı, Malta\'yı 4-2 mağlup etti.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı\'nda oynanan maçta ay yıldızlıların gollerini 12\'nci dakikada Oğulcan Çağlayan, 16\'ncı dakikada Dorukhan Toköz, 20\'nci dakikada Deniz Hümmet ve 35\'inci dakikada Orkan Çınar kaydetti. Malta\'nın golleri ise 28 ve 49\'uncu dakikada Kyrian Nwoko\'dan geldi.
Türkiye bu galibiyetle puanını 8\'e yükseltti. Ümit milliler gruptaki 8\'inci maçını 7 Eylül\'de Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacak.

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