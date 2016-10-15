Ümit Kocasakal'dan 'CHP Genel Başkanlığına adaylık' yorumu: Su akar yatağını bulur

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, görevine vedasına sayılı günler kala, kulislerde konuşulan “CHP Genel Başkanlığı’na aday olacak” iddiasına yanıt verdi. T24’e konuşan Kocasakal, “CHP Genel Başkanlığı için bir çalışmanız var mı?” sorumuza, “Su akar yatağını bulur” cevabını verdi.

2015 yılının sonunda CHP’ye katıldığında ‘Kemalist Manifesto’ adını verdiği açıklamasına değinerek “Her şeyin doğal yörüngesinde olması iyidir” dedi. Kocasakal, “Yol haritam” diyerek ‘Kemalist Manifesto’ adını verdiği açıklamada, "Kaybedilen seçim gelecek dönemde kazanılabilir. Ancak kaybedilen bir kimlik ve ruhla, ilkesizlikle artık kazanılacak bir şey olamaz. Umutsuzluk, sızlanma, ülkeyi terk etme hayalleri kurma zamanı değil, yeni bir Kuvvayı Milliye ruhu ile 2.bir mücadele başlatma zamandır. CHP ve Kemalizm Türkiye için bitmiş bir proje değil, yarım kalmış tamamlanması gereken, Türkiye'nin kurtuluşu olan bir projedir, Milli bir projedir, emperyalizme direniş projesidir. CHP'ye mevcut haline uyum sağlayıp dönüşmek,makam elde etmek için değil,onun asıl kimliğine dönmesine katkı sağlamak için üye oldum.” gibi ifadeler kullanmıştı.

“Daha büyük sorumluluklara yelken açmanın…”

Kocasakal, 23 Ekim’de yapılacak seçimle yeni başkanı belirlenecek olan İstanbul Barosu’ndaki görevine veda mesajında ise, “Baro başkanlığına aday olmamam, baroya, mesleğe ve ülkeye hizmet etmekten, mücadeleden vazgeçeceğim, ülke sorunlarından elimi eteğimi çekeceğim anlamına gelmemektedir. Aksine bu, farklı konumlarda yeni mücadelelere girişmenin, ülkeye ve hukuka daha başka alanlarda ve düzeylerde hizmet edilebilecek yeni görevlere, daha büyük ve ağır sorumluluklara yelken açmanın ( üstelik baroma herhangi bir zarar verme kaygısı da taşımaksızın, bu anlamda daha da özgür bir biçimde) belki de bir başlangıcı.” demişti.

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna adaylığına ilişkin “Su akar yatağını bulur” diyen Kocasakal sözlerini “Konuşmaktan çekinmiyorum ama şu aşamada fazla bir şey söylemeyi gerekli görmüyorum, biraz merak uyandırmak iyidir” diyerek sonlandırdı.