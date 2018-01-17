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Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı (2)

 İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı

17 Ocak 2018 15:35

 İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı\'na adayı olduğunu açıkladı.

Kocasakal, Taksim\'de bir otelde  basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi.   Konuşmasına \"Kurtuluş, kuruluştadır\" sözüyle başlayan Kocasakal, \"Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz, endişeli milyonlarca Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Tespitlerimin kollektif bir bilinci ve vicdanı yansıttığına inanıyorum. Bu bir vicdan hakırışı ve isyanıdır. Aynı zamanda bu açıklamayı Mustafa Kemal\'in bir askeri olarak yapıyorum ve bundan onur duyuyorum\" dedi.

Kocasakal, \"Ben kendi adıma, Ümit Kocasakal olarak değil ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek sahibi ve tabanı adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adayım\" dedi

(FOTOĞRAF)
 

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