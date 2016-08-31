Ümit Kıvanç gazetecileri hedef gösteren 'şahsın' peşine düştü: Nerden geldik amk, öyle bir koymuşuz ki...

Ümit Kıvanç*

Nereden geldik amk..?

Yüzü aşkın gazeteci gözaltında veya tutuklu. Darbe girişimi ertesinde, Kürt basın-yayın organlarında çalışan gazeteciler başta olmak üzere, meslektaşlarımıza yönelik toplu-yaygın sindirme operasyonu yürütülüyor. Yerleştirilmek istenen, fotoğraf çekti diye gözaltına alınıp bilahare tweet’inden suçlanan Tuğba Tekerek’e polisin söylediği sözde (“OHAL var, artık ne gazeteciliği!”) yüklü mesaj: Bu meslek tehlikeli ve sakıncalı. Gazetecileri gazetecilikten caydırmaya çalışıyorlar. Öte yandan Aslı Erdoğan örneği, “Türkiye’nin batısı”na “Kürtlere yaklaşmayın!” uyarısı mahiyetinde önümüzde. Suruç ve Ankara katliamlarının bir çeşit devamı; “mesaj” bakımından. Tabiî bunun aynı zamanda, “Yazar mazar dinlemeyiz!” boyutu da var.



“Haber Nöbeti” girişimiyle başlayan gazeteci dayanışması, “Gazetecilik Suç Değil” kampanyasıyla ve çeşitli girişimlerle sürüyor. Haliyle, “xxx muhabiri yyy gözaltına alındı”, “xxx ajansından yyy savcılığa çıkarıldı”, “xxx tutuklama isteğiyle mahkemede” cinsinden mesajlar, “xxx sitesi erişime engellendi”, “xxx televizyonu karartıldı” kategorisiyle birlikte, sosyal medyada en çok karşılaşılan duyurular arasında. #GazetecilikSucDegil gibi başlıklar devamlı dolaşımda.



Böyle bir ortamda, “evet gazetecilik suç değil ama hainlik, devlet aleyhine yazı yazmak ve konuşmak suçtur suç olmaya devam edecektir” mesajını görünce peşine düştüm. Kimdir, dedim, şu şartlarda iş edinip de bunu yazan.



“Hainlik”in tanım gerektirmediğini baştan varsayan, bunu “devlet aleyhine” ile kafadan özdeşleyen zihniyet, sahici hukukla hiç karşılaşmamış toplumumuzun ortalama zihniyetini yansıtır. “Suç” dediği şeyler suç sayılsa bile insanların uzun gözaltı ve tutukluluk eziyetlerinden geçmesinin yanlışlığı gibi şeyleri algılamaz bu zihniyetin sahipleri. Ayrıca durduk yerde ortaya atlayıp kendisini doğrudan ilgilendirmeyen meseleye müdahil olma hevesi de ‘devlete halel gelecek’ telaşının göstergesi ki, bu da ortalama zihniyetin unsuru, ne yazık ki. Kendini apartmanından, sokağından, şehrinden, trafikten sorumlu görmeyen, fakat soyut devlete siper olan vatandaş!



Şeytan dürttü işte, gözü kapalı iktidar destekçisi olduğuna hükmedip geçebilecekken, bakayım, dedim, bu mesajı yazan kimmiş, nasıl biriymiş.

“Kalk git namazını kıl”

27 Mayıs gününden beri kayıp olan Şırnak DBP İl Başkanı Hurşit Külter için açılmış başlıklardan birinin altına yazdıklarını görünce, irkilmekle beraber. şaşırmadım:



“söylüyoruz çıktığı deliğe geri soktuk dünyada rahat batmış”, “geberdi pustt oğlu pust”, “Annenize bir sorun gençler buzdolabına felan koymuştur belki”.



Faşist demenin bile belki iltifat sayılabileceği bu yüz kızartıcı tavrın ne kadar yaygın olduğunu maalesef biliyoruz. Güya milletine düşkün kimselerin burada ciddî bir insanî çürüme görmeyişleri de ileride torunlarımızın tedavi etmesi gerekecek ağır hastalıkların belirtilerinden.



Mesajcımızın fikriyatının, onun şahsında yaygın bir kafa yapısının derinliklerine uzanalım. (Ondan aktardıklarımın noktasına virgülüne dokunmuyorum.)



Şahıs, Türk ordusunun sınır ötesi macerasından dolayı pek keyifli: “Ahaha topunuzun amina koymaya geldik Suriye’ye..”



Suriye meselesiyle daha evvel de ilgilenmiş azıcık, belli. Birileri Twitter’da #İHHTerörÖrgütüİlanEdilsindiye başlık açmış, o da müdahale etmiş: “Ananizida orospu ilan etsek olur mu gençler ?”



#AyasofyayıAçREİS başlığına da duyarlılık göstermiş: “Osmanlı Torunları , Bizans tohumlarının gözününönünde namazını kılıp tüm dünyaya mesajı versin de gebersin bu itler.”



#İslamHoşGörüDiniDeğilÇünkü başlığına öfkelenmiş, yine de kendi ölçülerinde nazik davranmış: “Size islam fazla gelir zaten abdestsiz dunyaya gelen ezansız ismi konan ebu cehilin tohumları”



“Teröre karşı” beklediği tavırları göstermeyen CHP’ye kızgınlığını dile getirirken bu partiyi öncelikle dinsizlikle suçluyor: “Abdestsiz namazsiz pustlar siz gidin pkklilari ziyaret edin ne işiniz var #CHPCenazemeGelme"



Tık almak için açılan popüler başlıklara takıldığı bir sırada öğreniyoruz ki, kendisi namaz da kılmaktadır: “#İçSesimDiyorKi kalk git namazını kıl bu dünyadan sana hayır yok”.



Şunu da ekleyince, şahsın faşizan bir AKP’li olduğuna hükmedebilirsiniz: “Algiya bak bununla hükümeti ve Cumhurbaşkanını yipratmaya çalışmak hainliktir ve serefsizliktir. A.n.sezer gavatina niye ses cikarmadiniz”.



Hele Cemaat’çi NBA basketçisi Enes Kanter’e kızgınlığını gördükten sonra şüpheniz kalmaz muhtemelen: “Pic bu adam artık ana yok baba yok pic enes diyelim pic oğlu pic”.



Lâkin yanılırsınız. İlk şüphe kırıntıları şu mesajla birlikte gözünüze ilişir: “Badem bıyıklarini siktiklerim ne anlar Sarkik biyikdan bırakın anirsin köpekler yaşasın Özel Harekat.”

“Tanrı s..sin sizi”

“Badem bıyıklı”lara bu öfkenin kaynağını merak ederken, namaz kılan bu kimsenin aslında dinî alanda biraz kırıp dökerek hareket ettiğini gördüm. #TanrıyaSorularım başlığı altında yazılanlara kızgınlığını “Tanrı”nın sanırım pek uygun görmeyeceği bir şekilde ifade ediyordu: “Tanrı siksin sizi bu nedir lan gavatlar sonra dinsiz imansiz Picler dedik mi kiziyorsunuz bizlere”.



Hem Ayasofya’nın açılmasını hem Tanrı’nın birilerini s..mesini isteyen şahsın iktidar partisi seçmeni olmadığı, nihayet şu mesajla kanıtlanıyor: “Gidin lan kumda pinekleyin lan bu itler seçimler de Ak partiye vermiştir kesin bakmayın böyle konuştuklarına”.



Kimlerden bahsediyor, bilmiyorum; kimbilir, belki “badem bıyıklı” birileri.



Kimlik tanımı olarak şu mesajı seçtim: “Ülkücü olmak sereftir, haysiyettir bundan yoksun olanlar zaten ya o.cocugudur yada vatan hainidir”.



Şahsın çeşitli konulardaki görüşleri, kimliğin gereklerine uygun:



“Bence Ermenilere doğuyu verelim gelsinler, yerlessinler sonra biz gelelim asıl soykırım nasıl oluyor tüm dünyaya gosterelim. .”



#İmralıdaNelerOluyor başlığı altına yazdığı da: “Anasını sikecekler sırası geldi mk merak etmeyin...”



Suruç kurbanları için anıt dikilmesi konusunda yine öfkeli: “Suruç un amk terör yuvası bırak anıt dikmeyi nefes aldirmayacaksin pustlara. .”



Peki ya Gezi? Gezi’ye Ülkücülerin katılımı hikâyesi neredeyse efsaneye dönüştürülmemiş miydi?



Yazdıkları şöyle:



#GeziyiHatırla başlığı altına: “Hatırlıyoruz serefsizler yakıp yıktiniz memleketi terörist den hiçbir farkıniz yoktu çok iyi hatırlıyoruz,unutmayacağız.”



#GeziyiUnutma başlığı altına: “Unutmadik pic tohumları memlekete verdiğiniz zararı nasıl unuturuZ kahpeler”.



#BerkinElvan başlığı altına: “Polise taş atmak için bakkala taş almaya giden namussuz çocuğu seni de unutmadık”.



Ve nihayet “çapulcular”ı Türkiye’den kovuyor: “Hadi capulcular siz ülkemize çok fransız kaldınız asıl memleketinize hadi siktirolup gidin #GezicilerFransaya”.

“Öyle bir koymuşuz ki...”

İnsanlığın Türkler dışında kalan kısmıyla şahsın ilişkisi, her ferdi kıymeti kendinden menkûl olmak kaydıyla “dünyaya bedel” olan bir milletin ortalama zihniyetine yaraşır tarzda.



49 insanın öldürüldüğü Orlando Katliamı (Florida, ABD, 12 Haziran 2016) üzerine ABD’ye şu ayarı vermiş: “Uzulmemizi beklemeyin bizden onca Şehidimiz varken bu ülkede sizin kirli oyunlarınız yüzünden size sadece OHH olsun, iyi olmuş ... #Orlando”



Şahsa bakılırsa, insanlığın gerikalanıyla ilişkimiz zaten kolay kolay düzelebilecek gibi değil. Üstelik bunu biz vaktiyle biz bozmuşuz.



#SoykırımYalanınaDURde başlığı altında şöyle izah ediyor bunu: “Alman Ermeni ingiliz Yunan Sırp Bulgar fransız bunlara zamanında öyle bir koymusuz ki hala acısını çekiyor pustlar”, “Bunların az anasını sikmedik ondan böyle Barbar felan diyorlar”.



Ve fakat, kabul etmek gerekir ki, popüler başlıklardan birinin altına yazdığıyla, hem kendisinin temsil ettiği insan topluluğunun dünyaya yaklaşımını hem de belki dünyanın bu dönemdeki halini mükemmelen özetliyor; evet, #insanlıköldümü’ye cevabı şu: “Yooo anasını siktik kimin ne olduğu belli değil..”



Fakat bu karışıklık, “Türk”ün pusulasını şaşırmasına yolaçamıyor. Şahıs, #DünyayaTekrarGelsembaşlığı altına tereddütsüz “yine Türk Olmak isterdim…” yazmış. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın apartma sloganı #BizBittiDemedenBitmez’in “biz”ini açmak istemiş: “Yaşasın Türk ırkı yaşasın Türk milliyetçiliği”.



Ve ilettiği (“RT ettiği”) bir mesajla son noktayı koymuş: “Ya Türksün ya hiç Ya ülkücüsün ya piç”. Bu mesajı aldığı başlık da şu: #ÜlkücülerAnanızıSikmeli.



Hainler, devlet, İHH, Ayasofya, abdest, namaz... diye başlayıp, badem bıyıklılara, Enes Kanter’e, polise taş atan namussuz çocuğu ve çapulculara, zamanında “koyduklarımız”a ulaşan, arada bol bol “anamız”a uğrayan şahıs, bunca kafa karışıklığı, bulanıklık, nefret ve zehrin yükünü hissediyor olmalı ki, #DünyayaTekrarGelsem başlığının altına şöyle yazmış:“nerden geldik amk”.

* Bu yazı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'te yayınlanmıştır