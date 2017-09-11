T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümit Karan'dan farklı başlangıç

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı) Amerika'da yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan Malatyaspor USA, teknik direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında Brishna'yı 7-0 gibi farklı bir skorla geçti

11 Eylül 2017 15:51

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

Amerika\'da yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan Malatyaspor USA, teknik direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında Brishna\'yı 7-0 gibi farklı bir skorla geçti.
Amerika futbol ligi Division 2\'de Kuzey Grubu\'nda yer alan Malatyaspor USA, lige farklı başlangıç yaptı. Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde ilk resmi maçını oynayan Sarı-Kırmızılı ekip sahasında Brishna\'yı 7 golle geçmeyi başardı. Maç sonrasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşayan Karan, altına \"Sezonun açılış maçında 7-0\'lık net bir skorla kazandığımız için oyuncularmı tebrik ederim\" notunu düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MalatyalılarMalatyaspor USAKaranBrishnaAmerikaDivisionKuzey GrubuTeknik DirektörSarıKırmızılıMaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24