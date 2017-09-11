Ümit Karan'dan farklı başlangıç

İSTANBUL,(DHA) (fotoğraflı)

Amerika\'da yaşayan Malatyalılar tarafından kurulan Malatyaspor USA, teknik direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında Brishna\'yı 7-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Amerika futbol ligi Division 2\'de Kuzey Grubu\'nda yer alan Malatyaspor USA, lige farklı başlangıç yaptı. Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde ilk resmi maçını oynayan Sarı-Kırmızılı ekip sahasında Brishna\'yı 7 golle geçmeyi başardı. Maç sonrasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşayan Karan, altına \"Sezonun açılış maçında 7-0\'lık net bir skorla kazandığımız için oyuncularmı tebrik ederim\" notunu düştü.