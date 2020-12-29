Ümit Karan, Menemenspor'un yeni teknik direktörü oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına teknik direktör olarak Ümit Karan'ı getirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Menemenspor yönetimi, Cenk Laleci'nin yerine takımın başına Ümit Karan'ı getirdi.

44 yaşındaki teknik adam son olarak Makedonya'nın FC Shkupi takımını çalıştırmıştı. Karana çıktığı 11 maçta 1.82 ortalama tutturmuştu.

Ümit Karan daha önce Eskişehirspor, Tepecik Spor ve Malatyaspor USA takımlarında da görev yapmıştı.