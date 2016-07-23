Ümit Karan: Asker ve kamuda temizlik yeterli olmaz, spor camiasına da müdahale edilmeli!

Eski milli futbolcu Ümit Karan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamada “"Sadece askeri ya da kamu alanlarında temizlik yeterli olmaz. Ben 2003 yılından beri bu terör yapısıyla uğraşıyorum, acilen spor camiasına sirayet edenlere de müdahale edilmeli” dedi.

Karan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan halkı tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı televizyona çıkmadan önce halkı sokağa davet etmesi için dua ettim. Zaten bir süre sonra aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısı üzerine halk sokağa çıktı. O anın bizim kurtuluşumuz olduğunu düşünüyorum. O anlarda öyle duygulu anlar yaşadım ki, 'vatanımız elden mi gidiyor' diye korktum."

"Hakikaten bir futbol takımı gibi omuz omuza mücadele verdiler. Bir takım ancak bu şekilde birleşebilir. Türk halkı darbe girişimi esnasında çok iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bütün vatansever milletimizi tebrik ediyorum. Geçmişte futbol oynamış biri olarak her zaman böyle bir takımın arkamda olmasını isterdim."

“Müdahale edilmeli”

"Sadece askeri ya da kamu alanlarında temizlik yeterli olmaz. Ben 2003 yılından beri bu terör yapısıyla uğraşıyorum, acilen spor camiasına sirayet edenlere de müdahale edilmeli. Geçmişte yaşadığım süreçte çok dua ettim. Bir gün bu gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyordum. Şu an bu gerçeklerin ortaya çıkması hem kendi adıma hem de milletim adına beni çok mutlu etti."

"İsim vermek doğru olmaz"

Ümit Karan, futbol camiasında en üst düzeyden başlanarak en alta kadar devletin gerekli çalışmaları yapacağına inandığını ifade ederek, "İsim vermek belki doğru olmayabilir. Devletimiz her şeyin farkında. Maddi anlamda futbol üzerinden çok fazla çıkar sağladılar. Bu insanların bir an önce cezalandırılması gerekiyor." şeklinde görüşlerini aktardı.