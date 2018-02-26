Ümit Kalko'dan Kars 36 Spor'a 75 bin TL'lik destek

KARS, (DHA)-TÜRKİYE genelinde 61 kampüsü ve 204 okuluyla eğitim öğretim faaliyetine devam eden Mektebim Okulları’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, memleketi Kars’a yardımlarıyla destek olmaya devam ediyor. Kars 36 Spor’un yetkilileriyle bir araya gelen ve takımın şampiyon olması için desteğe hazır olduğunu belirten Kalko, 75 bin TL’lik bağış yaparak takıma destek oldu.

Eğitim girişimcisi olarak çalışmalarını sürdüren Kalko, geçtiğimiz yıl kasım ayında memleketi olan Kars’ta 22 derslikten oluşan Anadolu Lisesi\'nin temelini atarak devlete hibe etti. Eğitime yardımlarını, Kağızman’da yaptıracağı ilkokul ve öğretmen lojmanı ile sürdürecek olan Ümit Kalko, Serhat ili Kars’a destek olmaya devam ediyor. Eğitimci kimliğinin yanı sıra spora özellikle de futbola olan merakıyla bilinen Kalko, geçtiğimiz yıl Silivrispor Kulübü’nün Başkanlığını yaparak takımın 3. Ligten 2. Lige çıkmasını ve şampiyon olmasını sağladı. Bölgesel Amatör Lig (BAL)’da şampiyonluk mücadelesi veren ve bir üst lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kars 36 Spor’a her daim destek olacaklarını belirten ve Kars’a yatırımlarını sürdüreceğini dile getiren Kalko, ilerleyen günlerde yeni yatırım projelerinin müjdesini vereceğini belirtti.

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