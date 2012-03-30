Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması sonuçları açıklandı

11 Nisan 1980 tarihinde katledilen, TRT İstanbul Radyosu Prodüktörü, Gazeteci-Yazar Ümit Kaftancıoğlu, öldürülüşünün 32. yılında anılıyor.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Öykü Ödülleri Ödül töreninin de yapılacağı, Ümit Kaftancıoğlu'nu Anma Etkinliği 7 Nisan Cumartesi günü saat: 19.00' da Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacaktır.

2012 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması Sonuçları

Adnan Özyalçıner, Mehmet Güler, Öner Yağcı, Zeynep Aliye, Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu, Dr. Canan

Kaftancıoğlu ve Öztürk Tatar'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda; Birinciliği, Garnik İle Şaşik adlı öyküsü ile Ayşe Başak Kaban'ı, İkinciliği, Vapurdaki Okurun Ve 77Sayfalı Kitabın... adlı öyküsü ile Fuat Sevimay'ı, Üçüncülüğü ise, Sultanı Gören Var mı? Öyküsü ile Ayla Şenel'i, ayrıca Akif İle Cafer adlı öyküsü ile Hakan Cucunel'ı Sılva adlı öyküsü ile Güldem Şahan'ı Mamut adlı öyküsü ile Ahmet Karakulak'ı Gece adlı öyküsü ile Mehmet Ergün'ü Yaşanmamış adlı öyküsü ile Özlem Kavukçu'yu Kaşık Büyüsü adlı öyküsü ile Atiye Güner Tümüklü'yü ve Kübra adlı öyküsü ile Bahar Doğru'yu mansiyona değer görmüşlerdir.