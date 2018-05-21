Ümit judokalardan son gün iki gümüş madalya

İSTANBUL,(DHA)

Ümitler Avrupa Kupası\'nın son gününde Hasret Bozkurt (57) ile Hilal Öztürk (+70) gümüş madalya kazandı.

Polonya\'nın Bielsko Biala kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası\'nın son gününde tatamiye çıkan Hasret Bozkurt (57) ve Hilal Öztürk (+70) gümüş madalya kazanan isimler oldu. Kadınlarda ülke genel sıralamasında bir altın ve 3 gümüş madalya elde eden ay yıldızlılar, ikinciliği elde etti.

57 kiloda mücadele eden Dilat Tekin, çeyrek finalde rakibini geçemedi ve repesaja kaldı. Bu turun ilk maçında Avusturya ikinci maçında Çekyalı rakiplerini yenen Tekin, Rus Natalia Elinka ile yaptığı bronz madalya maçı sonrası sıkletinde beşinci oldu.

Ayten Yeksan (63) ve Merve Topaloğlu (70) ise sıkletlerinde yedinci oldular.

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