T24 LogoT24 Logo
Spor

Ümit judokalardan son gün iki gümüş madalya

İSTANBUL,(DHA) Ümitler Avrupa Kupası'nın son gününde Hasret Bozkurt (57) ile Hilal Öztürk (+70) gümüş madalya kazandı

21 Mayıs 2018 00:10

İSTANBUL,(DHA)

Ümitler Avrupa Kupası\'nın son gününde Hasret Bozkurt (57) ile Hilal Öztürk (+70) gümüş madalya kazandı.
Polonya\'nın Bielsko Biala kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası\'nın son gününde tatamiye çıkan Hasret Bozkurt (57) ve Hilal Öztürk (+70) gümüş madalya kazanan isimler oldu. Kadınlarda ülke genel sıralamasında bir altın ve 3 gümüş madalya elde eden ay yıldızlılar, ikinciliği elde etti. 
57 kiloda mücadele eden Dilat Tekin, çeyrek finalde rakibini geçemedi ve repesaja kaldı. Bu turun ilk maçında Avusturya ikinci maçında Çekyalı rakiplerini yenen Tekin, Rus Natalia Elinka ile yaptığı bronz madalya maçı sonrası sıkletinde beşinci oldu.
Ayten Yeksan (63) ve Merve Topaloğlu (70) ise sıkletlerinde yedinci oldular.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa KupasıHasret BozkurtHilalPolonya Bielsko BialaJudo Avrupa KupasıKadınlardaDilat TekinBuAvusturyaTekin Rus Natalia ElinkaAyten YeksanMerve TopaloğluFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24