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Politika

Ümit Fırat: Roboski tipik bir derin devlet operasyonuydu

“Derin devlet 2004’te PKK’yı bölünmekten kurtardı”

21 Mart 2016 18:12

Kürt aydın ve yazar Ümit Fırat, 28 Aralık 2011’de yaşanan ve 19’u çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski katliamı için, “Tipik bir derin devlet operasyonuydu” dedi. “Güya o operasyon PKK militanlarına dönüktü. Ancak kaçakçılar çıktı” diyen Fırat, “O dönemin Başbakan'ı hem de Genelkurmay Başkanı o yemi yuttular” ifadesini kullandı.

Özgür Düşünce’den Hüseyin Keleş’e konuşan Fırat, Roboski katliamı ve PKK içerisindeki yapılanmalara ilişkin açıklamada bulundu. “O günün Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın onayıyla Roboski'de operasyon yaptırtıp devlete sahiplendirdiler” diyen Fırat, “Güya o operasyon, PKK militanlarına dönük bir operasyon olarak planlanmıştı. Onların yerine kaçakçılar çıktı. Tipik bir derin devlet operasyonuydu. Hem o dönemin Başbakan'ı hem de Genelkurmay Başkanı o yemi yuttular. PKK içinde de böylesine yapılar vardır” diye konuştu.

PKK’nın tasfiye dönemi olarak bilinen ve Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın örgütten ayrıldığı 2004 yılında PKK içerisinde bir bölünme süreci başladığını söyleyen Fırat, “Derin devlet 2004’te PKK’yı bölünmekten kurtardı” dedi.

“Her şeyden Öcalan kendisini önemseyen, kendisiyle ilgili birtakım talepleri olan bir noktadadır. Örgütüyle taban tabana zıt pozisyonlara girmeyi göze almaz” diyen Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun bir bölünmeye yol açacağını bilir. Göze alamayınca örgütün akıntısına göre davranır, 'Ne yapsınlar başka' diyerek örgütüyle ters düşmeyen noktalara gidebiliyor. Onlar Öcalan'ı 'önderlik' olarak gördükçe, Öcalan da kendini güvende hissediyor. Ama bir terslik olur da bölünme olursa, bundan örgüt için çok kanlı bir sonuç doğar. 2004'te bir bölünme yaşanıyordu ama o bölünmeyi önlediler. Derin devlet o bölünmenin etkisini önlemek için Öcalan'a destek verdi. 2004'te PKK'nın yeniden silahlı eyleme başlaması sağlandı."

 

 

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