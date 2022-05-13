Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak 'vatanı seviyoruz' derler

Oyuncu Ümit Erdim, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından ardından sanat camiasından Kaftancıoğlu'nu destekleyenleri eleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasına bazı sanatçılar tepki gösterdi. Oyuncu Ümit Erdim ise, Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere eleştiride bulunarak, "Bu hanımın twitleri ve savunduğu şeyler Google aramalarında mevcut. Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi" ifadelerini kullandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Ayrıca, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Yargıtay'ın kararının ardından birçok kişi, konuya ilişkin yorumda bulundu. Kaftancıoğlu'na destek veren çok sayıda sanatçının yanı sıra eleştiride bulunanlar da vardı. Oyuncu Ümit Erdim ise, karar sonrasında Kaftancıoğlu'na destek verenlere tepki gösterdi.