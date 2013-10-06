'Ümit ediyoruz ki önümüzdeki döneme başörtülü milletvekili olacak'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin başörtüsü ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanlığı'nda var, Başbakanlıkta var, Meclis'te niye olmasın" açıklamasıyla ilgili, "MHP'nin bu noktaya gelmesini demokratikleşmesi bakımında önemli bir gösterge diye düşünüyorum" dedi.

Şartlardaki talebe göre, ümitlerini bir sonraki dönemde parlamentoda başörtülü milletvekili olacağı yönünde olduğunu belirten Kurtulmuş şunları söyledi:

MHP’nin bu noktaya gelmesi önemli

"Öncelikle çok teşekkür ederiz. MHP'nin bu noktaya gelmesi demokratikleşmesi bakımından önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz 1999'da Türkiye 'de Merve Kavakçı meclisten kovulurken, bir MHP'li arkadaşımız o zamanki MHP yönetimi tarafından başörtüsü açılarak zorla meclise girmek zorunda kaldı. Bugünkü yasal mevzuat içerisinde zaten bir milletvekilinin meclise gelmesi engelleyen bir şey yok. Bu şartlara göre, talebe göre ümit ediyoruz ki önümüzdeki döneme parlamentoda başörtülü milletvekili olacaktır" dedi.

Kurtulmuş, açıklamasının ardından temaslarını tamamladığı Adıyaman'dan ayrıldı.