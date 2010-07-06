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Yaşam

Ümit Davala'ya hapis şoku!

Eski futbolcu Ümit Davala, yurt dışından 205 bin euro'ya aldığı cipin faturasını 78 bin euro göstererek gümrük kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Eski milli futbolcu Ümit Davala'nın 7 yıl önce yurtdışından getirttiği Porsche Cayenne marka cip, başını derde soktu. Gümrük müfettişlerinin değeri düşük gösterilerek gümrük vergisi, KDV ve ÖTV'lerinin eksik ödendiğini belirlediği ithal araçlardan birinin de Ümit Davala'nın cipi olduğu ortaya çıktı.


Müfettişlerin suç duyurusu üzerine, 205 bin euro'ya satılan cipe 78 bin euro'luk faturayı kesen Almanya'daki galerinin sahibi, gümrük belgelerini hazırlayan müşavir ve aracın son sahibi Ümit Davala hakkında dava açıldı. İddianamede cipin 2003 tarihli fatura kıymeti ile gerçek beyanname arasında fark olduğu anlatıldı. Savcılık bu üç kişinin sahte belgeyle kaçakçılık suçundan 1 yıldan 5 yıla, resmi belgede sahtecilikten 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.


Ümit Davala ifadesinde şöyle dedi: "Cipi İstanbul'dan aldım. Galerici, aracı benim adıma getirmesi halinde fiyatın daha uygun olacağını söyledi. 205 bin euro'ya anlaştık. Vekalet verdim, bazı ithalat belgeleri imzaladım. Cipin parasını peyderpey nakit ödedim ama makbuz almadım. Galeriden aracın dosyasını isteyip incelediğimde, Almanya'daki firma hesabına 78 bin euro havalemin olduğunu gördüm. Ancak ben bankaya para yatırmamıştım."

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