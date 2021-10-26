Ümit Davala'dan Muslera'ya eleştiri: Çıkarsan o topu alacaksın

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Ümit Davala, sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera'yı eleştirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alexandru Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64. dakikalarda kaydettiği gollere engel olamayıp, sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım 17 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 20'ye çıkardı.

Bir dönem Galatasaray'da da yardımcı antrenörlük yapan Ümit Davala, sarı-kırmızılıların yediği golde Fernando Muslera'yı eleştirdi.

Ümit Davala, "Merkezden kısa paslarla hücum eden Beşiktaş, onun yerine yandan gelen uzun bir topla golü buldu. Muslera'nın da hatası var. Çıkarsan o topu alacaksın" değerlendirmesinde bulundu.