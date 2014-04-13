Politika
Ümit Boyner'den Cumhurbaşkanlığı adaylığına 'ilgilenmiyorum' yanıtı
Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner, Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olarak düşündüğü söylenen eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner konuyla alakalı bir açıklama yaptı.
İddiaları Twitter hesabından cevaplayan Boyner, iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, konunun uzamasından rahatsız olduğunu belirtti.
İşte o tweetler:
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