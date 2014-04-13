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Politika

Ümit Boyner'den Cumhurbaşkanlığı adaylığına 'ilgilenmiyorum' yanıtı

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner, Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı

13 Nisan 2014 21:33

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olarak düşündüğü söylenen eski TÜSİAD Başkanı Ümit Nazlı Boyner konuyla alakalı bir açıklama yaptı.

İddiaları Twitter hesabından cevaplayan Boyner, iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, konunun uzamasından rahatsız olduğunu belirtti.

İşte o tweetler: 

 

 

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ümit boynercumhurbaşkanlığıadaylık
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