Ümit Boyner: Başbakan'dan korkmuyorum

Hükümet ile ters düştüğü noktalarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirileriyle karşı karşıya kalan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, "Başbakan'ın korkulacak insan olduğunu düşünmüyorum" dedi.

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, vatandaşın Uludere ve Afyon'da yaşanan olayların sorumlularını bilmek isteyeceğini ve susmayacağını söylemesinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'o işine baksın' tepkisiyle karşılaşmıştı. Boyner, 'zaman zaman aynı fikirde değiliz' dediği Başbakan Erdoğan'dan korkmadığını söyledi.

CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu 'Aykırı Sorular' programına katılan Ümit Boyner, gerginleşen ortamlarda siyasilerin STK'ları hangi taraftan olduğunu görmek istediğini ancak STK'ların fikirleri temsil ettiğini sökledi.

"TÜSİAD hiçbir siyasi partiyi, kategorik olarak 'O söylüyorsa doğrudur' diye taraf tutmamalı, tutmaz" diyen Boyner, özetle şunları dile getirdi:

"Başbakan'dan korkmuyorum, korkulacak insan olduğunu düşünmüyorum... Zaman zaman aynı fikirde olmadığımız oluyor. Tek adam endişesi bende her zaman var. Türkiye'de devlet hep vatandaşın önünde.

Sistemin zaten devlete bağlı musluklardan işlememesi gerekiyor. O musluklar bizim için zaten yok... Biz ötekileştirmeyi varsayarak hareket etmiyoruz. MÜSİAD ile de TUSKON ile de konuşuyoruz.

28 Şubat'ta ilan edilen, var olduğu söylenen malum oluşumun içinde yer almadık... Askeri vesayet bence bitti. 'Sivil vesayet var' demek istemiyorum ama katılımcı demokrasinin kurumları daha tam olarak oturmuş değil.

Terör, beynine beynine vurularak çözülmüş olsaydı Türkiye 30 senedir bu noktada olmazdı... Terör örgütü, 'Sıkıyönetim ilan edilsin, OHAL geri gelsin' istiyor. Türkiye'yi buraya doğru itmeye çalışıyor. Bu demokrasiyi ve yeni anayasayı sekteye uğratacak bir durum. Bu tuzağa düşülmemesi gerekir..."