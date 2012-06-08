Ümit Boyner: AKP-CHP buluşması önemli, süreci destekliyoruz

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, "İktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki uzlaşma büyük önem taşımaktadır. Bu adımı çok önemli görüyor ve sürecin canlı tutulması için her türlü girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner TÜRKONFED 35. Girişim ve İş Dünyası Konseyi Toplantısı'nda Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini olumlu bulduklarını açıkladı.

Boyner, "Toplumda kendini farklı hisseden, farklı düşünen herkesin, asgari temelde mutlu, huzurlu ve güvende hissetmediği, toplumsal barışın sağlanamadığı bir ülkede, kendi ideal dünya algımızı birbirimize dayatarak, birbirimizin mutsuzluğuna rağmen mutlu olamayız" diye konuştu.

Bu dönemde siyasilere çok önemli bir rol düştüğünü belirten Boyner, Siyasilerin temsil ettikleri farklı görüşleri, meclis çatısı altında uzlaştırıcı bir yaklaşım ile dengelemek ve toplumun tümünü mutluluğa, huzura ulaştıracak yoldaki engelleri kaldırmak asli sorumluluklarıdır. Siyasiler tarafından kullanılan dil, topluma bu yönde umut ve ilham vermeli, bu müzakere ortamını zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı bir üslup içermelidir" dedi.

Boyner sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzde çok önemli bir fırsat var ve bu fırsatı kaçırma lüksümüz olmadığını artık sürecin tüm paydaşları, net bir şekilde kabul etmek zorunda. Uzlaşmaya çok büyük ölçüde ihtiyacımız var ve burada iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki uzlaşma büyük önem taşımaktadır. Bu adımı çok önemli görüyor ve sürecin canlı tutulması için her türlü girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile de tüm siyasi partileri yapıcı ve şeffaf birer müzakere ortamına davet etmek istiyorum"