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Ekonomi

TÜSİAD: Tüm liderler bu tabloya katılmalı

Ümit Boyner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama yaptı

07 Haziran 2012 14:57

 

Başbakan Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu görüşmesini yorumlayan TÜSİAD Başkanı Boyner, "Buluşma önemli, diğer liderler de bu tablonun parçası olmalı" dedi.
 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
 
TÜSİAD ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) tarafından BUSİAD Evi'nde düzenlenen panele katılan Boyner şunları söyledi:
 
''Sayın Başbakan ile ana muhalefet liderinin dünkü buluşmalarını önemsiyor ve ümitle karşılıyoruz. Diliyoruz ki diğer siyasi liderler de bu tablonun bir parçası haline en kısa zamanda gelirler. Bu yaklaşımla bir süredir hepimizi yoran sert söylemlere yol açan salı günü grup toplantılarını siyasi diyaloğa vesile olabilecek toplantılar olarak görmeyi arzu ediyoruz.'' 

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