UMDER'den DHA'ya 'Altın Kalem' ödülü

ANTALYA, (DHA)- ANKARA\'da faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği (UMDER), \'Uzun süre oyun konsolu başından kalkmayan çocuğun bacak damarı tıkandı\' haberi nedeniyle DHA\'yı ödüle layık gördü.

UMDER, uyuşturucu ve bağımlılık konusunda yaptıkları haberler ve çalışmalar nedeniyle farkındalık sağlayan Türkiye genelinde 15 ismi \'Altın Kalem Ödülü\'ne layık gördü. 27 Kasım 2017\'de Ankara\'da Pursaklar Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenecek törenle \'Altın Kalem\' ödülü sahiplerine verilecek. UMDER\'in ödüle layık gördüğü isimler arasında, \'Uzun süre oyun konsolu başından kalkmayan çocuğun bacak damarı tıkandı\' haberini hazırlayan DHA muhabiri Selma Kunar da yer aldı. Haberde, Antalya\'da uzun süre oyun konsolu başından kalkmayan 15 yaşındaki Sinan Can Demir\'in pıhtı nedeniyle tıkanan sol bacağındaki toplardamarın anjiyo yapılarak tedavi edildiği anlatılıyordu.