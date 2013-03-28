İtalyan bilim insanı, yazar ve eleştirmen Umberto Eco, İstanbul'a geliyor.

İtalyan Kültür Merkezi, İtalyan Büyükelçiliği, İtalyan Başkonsolosluğu, Boğaziçi Üniversitesi ve Şehir Üniversitesi'nin birlikte önümüzdeki ay İstanbul'a getireceği Umberto Eco, iki etkinliğe katılacak.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre yazar Umberto Eco, 9 Nisan'da saat 17:00'de, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de gerçekleşecek olan "Orhan Pamuk - Umberto Eco Buluşması"nda konuşma yapacak.

"A Dialogue on Facts Fiction History" başlıklı konuşmada, ikiliye Bologna Üniversitesi profesörlerinden Patrizia Violi eşlik edecek. Toplantıda, edebiyat, roman ve romancılık konuları üzerinde durulacak.

Gülün Adı, Foucault Sarkacı gibi kitapların usta yazarı Umberto Eco ertesi gün, bir etkinliğe daha katılacak. Tepebaşı'ndaki Casa Del Italia binasında, Cemal Kafadar ve Patrizia Violi'nin de katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlik, bir nevi yazar-okur buluşması olacak. Eco, okurlarından gelen soruları yanıtlayacak.