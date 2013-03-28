T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Umberto Eco İstanbul'a geliyor

Gülün Adı, Foucault Sarkacı, Prag Mezarlığı gibi kitapların usta yazarı Umberto Eco, Orhan Pamuk ile Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşma yapacak

28 Mart 2013 14:26

İtalyan bilim insanı, yazar ve eleştirmen Umberto Eco, İstanbul'a geliyor.

İtalyan Kültür Merkezi, İtalyan Büyükelçiliği, İtalyan Başkonsolosluğu, Boğaziçi Üniversitesi ve Şehir Üniversitesi'nin birlikte önümüzdeki ay İstanbul'a getireceği Umberto Eco, iki etkinliğe katılacak.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre yazar Umberto Eco, 9 Nisan'da saat 17:00'de, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de gerçekleşecek olan "Orhan Pamuk - Umberto Eco Buluşması"nda konuşma yapacak.

"A Dialogue on Facts Fiction History" başlıklı konuşmada, ikiliye Bologna Üniversitesi profesörlerinden Patrizia Violi eşlik edecek. Toplantıda, edebiyat, roman ve romancılık konuları üzerinde durulacak.

Gülün Adı, Foucault Sarkacı gibi kitapların usta yazarı Umberto Eco ertesi gün, bir etkinliğe daha katılacak. Tepebaşı'ndaki Casa Del Italia binasında, Cemal Kafadar ve Patrizia Violi'nin de katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlik, bir nevi yazar-okur buluşması olacak. Eco, okurlarından gelen soruları yanıtlayacak.

 

ETİKETLER

Orhan PamukUmberto Ecoboğaziçi üniversitesicemal kafadar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24