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Dünya
Deutsche Welle

Umarov'un öldüğü iddiası

Rusya’nın en çok arananlar listesinde bulunan İslamcı Çeçen isyancı Doku Umarov’un öldüğü iddia edildi.

18 Mart 2014 21:51

Çeçen isyancıların lideri Doku Umarov'un öldüğü haberi, Kafkasya'daki İslamcı
isyancılara yakınlığıyla bilinen ‘kavkazcenter.com’ adlı internet sitesinde yer
aldı.

Kavkazcenter.com adresinde ve sitenin Twitter hesabında, “Hayatının 20 yılını
cihada adayan Umarov şehit oldu” ifadelerine yer verildi. Umarov'un yerine Ali
Ebu Muhammed'in seçildiği öne sürülüyor.

Ancak Umorov’un öldüğüne ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.
Rusya'nın Terörle Mücadele Komitesi’nden bir sözcü, haber ajansı RIA’ya
yaptığı açıklamada, ölüm haberini teyit edemeyeceklerini söyledi.

Umarov'un öldüğü iddiası daha önce de ortaya atılmış, ancak bu iddialar
taraftarları tarafından doğrulanmamıştı.

Rusya’nın en çok arananlar listesinde bulunan Umarov, ‘Kafkasya Emirliği’ adı
verilen örgütün lideriydi. Kafkaslar’da İslami
bir devletin kurulması için
mücadele eden örgüt, aralarında 2011 yılında Moskova Domodedovo
Havalimanı’na düzenlenen saldırı ve 2010’da
Moskova’da 77 kişinin ölümüyle
sonuçlanan metro saldırısının da bulunduğu çok sayıda kanlı eylemden sorumlu
tutuluyordu.

Umarov son olarak internette yayınlanan bir video kaydında Soçi Kış
Olimpiyatları'na saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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