Çeçen isyancıların lideri Doku Umarov'un öldüğü haberi, Kafkasya'daki İslamcı

isyancılara yakınlığıyla bilinen ‘kavkazcenter.com’ adlı internet sitesinde yer

aldı.

Kavkazcenter.com adresinde ve sitenin Twitter hesabında, “Hayatının 20 yılını

cihada adayan Umarov şehit oldu” ifadelerine yer verildi. Umarov'un yerine Ali

Ebu Muhammed'in seçildiği öne sürülüyor.

Ancak Umorov’un öldüğüne ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Terörle Mücadele Komitesi’nden bir sözcü, haber ajansı RIA’ya

yaptığı açıklamada, ölüm haberini teyit edemeyeceklerini söyledi.

Umarov'un öldüğü iddiası daha önce de ortaya atılmış, ancak bu iddialar

taraftarları tarafından doğrulanmamıştı.

Rusya’nın en çok arananlar listesinde bulunan Umarov, ‘Kafkasya Emirliği’ adı

verilen örgütün lideriydi. Kafkaslar’da İslami

bir devletin kurulması için

mücadele eden örgüt, aralarında 2011 yılında Moskova Domodedovo

Havalimanı’na düzenlenen saldırı ve 2010’da

Moskova’da 77 kişinin ölümüyle

sonuçlanan metro saldırısının da bulunduğu çok sayıda kanlı eylemden sorumlu

tutuluyordu.

Umarov son olarak internette yayınlanan bir video kaydında Soçi Kış

Olimpiyatları'na saldırı tehdidinde bulunmuştu.