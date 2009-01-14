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'Umarım onun parmağı yoktur'

Asena, “Çarkıfelek”ten ayrılmasına İbrahim Tatlıses’in sebep olabileceğini ima etti.

14 Ocak 2009 02:00

Asena, “Çarkıfelek”ten ayrılmasına İbrahim Tatlıses’in sebep olabileceğini ima etti.

Asena gitti buzlar eridi
Asena’nın “Çarkıfelek”ten ayrılmasından sonra Mehmet Ali Erbil, “Konunun benimle alakası yok, kararı yapım şirketi aldı” demişti. Olayın ardından İbrahim Tatlıses’in “Çarkıfelek”e telefonla bağlanması kafaları karıştırdı. Tatlıses, Asena’nın “Çarkıfelek”e bağladığı tarihlerde Mehmet Ali Erbil’in sarf ettiği “Ne yapsaydık, kızı sahipsiz mi bıraksaydık” sözlerini üzerine alınmış ve ünlü şovmenle arasına mesafe koymuştu.

Yayına bağlanması ilginç

Asena, şu açıklamayı yaptı: “Yayına bir saat kala bittiğini söylediler. Çok üzüldüm ve ağladım.Yapımcım Fatih Aksoy’a saygım sonsuz. O, benimle başka bir program yapacağını söyledi. Umarım birisinin parmağı yoktur. Olsa da diyecek hiçbir sözüm yok zaten. Çok yoruldum ve sıkıldım artık. Herkes her şeyin farkında. Yayına bağlanmış, Mehmet Ali ile sohbet etmiş. Bunlar ilginç tabii... Ne diyebilirim ki? Yapımcımın sözüne inanıyorum, gerisi önemli değil. Çünkü Fatih Bey bugüne kadar bana sahip çıktı, yine çıkacaktır.”

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