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um:ag güz dönemi seminerleri için kayıtlar başladı

17 farklı başlıktaki eğitim seminerleri ve atölyeler için kayıtlar um:ag'ın web sitesi üzerinden alınıyor

11 Ekim 2017 17:57

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Güz Dönemi Seminerleri için kayıtlar başladı.

23 Ekim itibariyle başlayacak seminerler için um:ag'dan yapılan açıklamada, "Bilimsel, sanatsal ve kültürel anlamda gittikçe daralan bir dünyada yalnızca nefes almayı değil, aynı zamanda, katılımcılarının bilgi üretim sürecine dahil edilebileceği bir süreci gerçekleştiriyoruz" açıklaması yapıldı.


um:ag'ın Ekim döneminde açılacak seminer ve atölyeleri şöyle:

Yazma Semineri (44 saat)
Mehmet Eroğlu İle Dramatik Yazım – Kurgu Atölyesi (18 Saat)
Sinemada Lakancı Psikanaliz (20 Saat) *YENİ*
Mekan Tarihi (Ankara) (20 Saat)
Felsefeye Giriş Felsefe Yazın (36 saat)
Film Atölyeleri (30 saat)
Siyasal Düşünceler Tarihi (24 saat)
Roman İnceleme (18 saat)
Kurmacanın Yapısı (20 Saat)
Sine-Felsefe:Fılmosophy/Eros/Zaman (20 Saat) *YENİ*
Türkiye'nin Güncel Sorunları (24 saat)
Sanat Felsefesi (20 saat)
Güzel Konuşma ve Kendini İfade Etme Atölyesi (36 saat)
İnternet Gazeteciliği (30 saat)
Hobi Atölyeleri
Fotoğrafçılık Semineri (20 Saat)
Teraryum Atölyesi
Resim Atölyesi (Aylık /8 saat)

17 farklı başlıktaki eğitim seminerleri ve atölyeler için kayıtlar um:ag'ın web sitesi üzerinden alınıyor. 

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