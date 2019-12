um:ag Akademi Seminerleri başladı

T24

Protokol İmza Törenine T.B.M.M. Başkan Vekili ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Başkanı Şükran Güldal Mumcu ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın katılacaktır.um:ag Akademi İstanbul Seminerleri için ilk adım 11 Şubat, Cuma günü saat 11.00’de atılacak. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ile T.B.M.M. Başkan Vekili ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Başkanı Şükran Güldal Mumcu’nun katılacağı protokol imza töreni gerçekleştirilecektir.Protokol imza törenine tüm medya mensupları davetlidir.YER: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, İSTANBULTARİH: 11 ŞUBAT 2011, CUMASAAT: 11.00Saygılarımla…Defne YoluçUğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik VakfıEğitim YöneticisiAdres: Paris Caddesi No:14Kavaklıdere/Ankarae-posta: defney@umag.org.tr Tel: (0312) 417 77 20Faks: (0312) 417 57 46