um:ag Akademi Seminerleri başladı

T24 - Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın 15 yıldır Ankara’da düzenlediği ve büyük ilgi gören seminerleri Istanbul’da açılıyor. Kadir Has Üniversitesi’yle Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın ortaklaşa düzenleyeceği um:ag Akademi’nin İstanbul Seminerleri ilk etapta yazma ve felsefe konularını kapsayacak.
Protokol İmza Törenine T.B.M.M. Başkan Vekili ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Başkanı Şükran Güldal Mumcu ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın katılacaktır.
um:ag Akademi İstanbul Seminerleri için ilk adım 11 Şubat, Cuma günü saat 11.00’de atılacak. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ile T.B.M.M. Başkan Vekili ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Başkanı Şükran Güldal Mumcu’nun katılacağı protokol imza töreni gerçekleştirilecektir.
Protokol imza törenine tüm medya mensupları davetlidir.
YER: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL
TARİH: 11 ŞUBAT 2011, CUMA
SAAT: 11.00
Saygılarımla…
Defne Yoluç
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Eğitim Yöneticisi
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