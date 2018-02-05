Uma Thurman: Weinstein beni de taciz etti

ABD'li aktris Uma Thurman ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein’in 24 yıl önce kendisini de taciz ettiğini söyledi.

Thurman konuya ilişkin New York Times'a açıklamalarda bulundu. Weinstein’in kendisine fiziksel bir saldırısının olmadığını fakat 1994'te Londra'daki bir otelde kendisiyle birlikte olmak için uygunsuz davranışlarda bulunduğunu kaydetti.

Harvey Weinstein ise taciz suçlamasını reddetti. Yapılan açıklamada, Weinstein’in uygunsuz davranışlarından dolayı Thurman’dan özür dilediği ancak cinsel taciz iddiasının asılsız olduğu öne sürüldü.

Oscar ödüllü filmlerde imzası bulunan Harvey Weinstein’e 70’ten fazla kadın benzer suçlamalar yöneltmiş, yapımcı hakkında birden fazla soruşturma başlatılmıştı.

Kill Bill, Weinstein'ın şirketi tarafından çekildi

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini yaptığı, Thurman’ın da başrolünü üstlediği ‘Kill Bill’ serisi Weinstein’e ait yapım şirketi tarafından çekilmişti.

Harvey Weinstein’ın taciz ve tecavüz skandalı sonrası dünya genelinde sosyal medya üzerinden #MeToo (Ben de) kampanyası başlatılmıştı.

Cinsel tacize uğrayan kadınları, haklarını aramaları için cesaretlendirme amacıyla sosyal medyada başlatılan ‘Me Too’ (Ben de) hareketi kısa sürede ses getirmiş, Time dergisi ‘Yılın Kişisi’ olarak #metoo hareketini seçmişti.