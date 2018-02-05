T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uma Thurman: Weinstein beni de taciz etti

Weinstein'e 70'ten fazla kadın benzer suçlamalar yöneltmişti

05 Şubat 2018 17:10

ABD'li aktris Uma Thurman ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein’in 24 yıl önce kendisini de taciz ettiğini söyledi.

Thurman konuya ilişkin New York Times'a açıklamalarda bulundu. Weinstein’in kendisine fiziksel bir saldırısının olmadığını fakat 1994'te Londra'daki bir otelde kendisiyle birlikte olmak için uygunsuz davranışlarda bulunduğunu kaydetti.

Harvey Weinstein ise taciz suçlamasını reddetti. Yapılan açıklamada, Weinstein’in uygunsuz davranışlarından dolayı Thurman’dan özür dilediği ancak cinsel taciz iddiasının asılsız olduğu öne sürüldü.

Oscar ödüllü filmlerde imzası bulunan Harvey Weinstein’e 70’ten fazla kadın benzer suçlamalar yöneltmiş, yapımcı hakkında birden fazla soruşturma başlatılmıştı.

Kill Bill, Weinstein'ın şirketi tarafından çekildi

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini yaptığı, Thurman’ın da başrolünü üstlediği ‘Kill Bill’ serisi Weinstein’e ait yapım şirketi tarafından çekilmişti.

Harvey Weinstein’ın taciz ve tecavüz skandalı sonrası dünya genelinde sosyal medya üzerinden #MeToo (Ben de) kampanyası başlatılmıştı.

Cinsel tacize uğrayan kadınları, haklarını aramaları için cesaretlendirme amacıyla sosyal medyada başlatılan ‘Me Too’ (Ben de) hareketi kısa sürede ses getirmiş, Time dergisi ‘Yılın Kişisi’ olarak #metoo hareketini seçmişti.

ETİKETLER

Uma ThurmanWeinsteinKill Bİllmetootaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24