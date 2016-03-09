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Ekonomi

Ulusoy'un icradaki otobüslerine teklif gelmedi

Ulusoy Seyahat'e ait diğer 11 aracın satışı için yarın yeniden ihaleye çıkılacak

09 Mart 2016 17:26

Türkiye otobüs taşımacılığının en eski firmalarından Ulusoy Seyahat'in, icradan satılan lüks segmentteki 26 otobüsünden 15'i için yapılan ihaleye teklif gelmedi.

Akyurt İcra Müdürlüğü'nce Akyurt MEYAS Yediemin Deposu'nda Ulusoy Seyahat'e ait 15 araç açık artırma usulüyle satışa çıkartıldı.

İhale başlangıç bedelleri 194 bin lira ile 274 bin 500 lira arasında değişen 15 otobüs için herhangi bir teklif gelmedi. Ulusoy Seyahat'e ait diğer 11 aracın satışı için yarın yeniden ihaleye çıkılacak.

Teklif gelmemesi durumunda ihale 30-31 Mart'ta tekrar edilecek.

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