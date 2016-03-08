Ulusoy 26 otobüsünü icradan satıyor

Türkiye otobüs taşımacılığının en köklü firmalarından Ulusoy Seyahat'in, lüks segmentteki 26 otobüsü icradan satılıyor.Son yapılan icra ihalesinde otobüsler için belirlenen bedel 380 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, bir süredir mali sıkıntılar yaşayan Ulusoy Seyahat, geçtiğimiz ocak ayı ortasında Varan’ın seferlerini de durdurmuştu. Şirketin, yaşadığı sıkıntıları aşmak için girişimleri sürerken, kredi ile satın alınan 26 otobüs icradan satışa konuldu.

İcra ihalesini Akyurt İcra Müdürlüğü düzenliyor. İcradan satışı isteyen şirket ise MAN Finansman A.Ş. Dosyanın borçlu tarafında ise Varan Otobüs İşletmeleri ve Ulusoy Seyahat Nakliyat A.Ş. yer aldı.

İcra müdürlüğü ilk satış için bugüne gün verdi. İhalede alıcı çıkmaması durumunda ihale 9 Mart’ta yenilenecek.

Satışa konulan otobüslerin lüks segmentte olduklarına işaret eden alacaklı şirketin avukatı Emre Sarnıç, borçlu taraf ile geçtiğimiz ağustos ayından bu yana yürüttükleri görüşmelerden sonuç alamadıklarını aktardı. İcraburada.com isimli sitede yer alan şartnameye göre ise, her bir otobüs için belirlenen bedel 380 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor.

Edinilen bilgilere göre, icradan satışı yapılacak otobüsler Meyas Yediemin Deposu'nda tutuluyor.

Otobüslerin 2007-2009 model Neoplan ve MAN marka oldukları anlaşıldı. Ulusoy Seyahat'in temeli 1930'lu yılların sonuna dayanıyor. Otobüsçülük sektöründe bir dizi ilke imza atan Ulusoy, 5 yıl önce de Varan'ı bünyesine katmıştı.

Her yıl milyonlarca yolcu taşıyan Ulusoy'un sahibi Haluk Ulusoy bir süredir mali sıkıntılar ile gündemde. Ulusoy'un Yenibosna Basın Ekspres Yolu üzerindeki dev arazisi de geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılmıştı.