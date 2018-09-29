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Spor

Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu sona erdi

SAMSUN, (DHA) Samsun'da düzenlenen Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu tamamlandı

29 Eylül 2018 20:24

SAMSUN, (DHA)

Samsun\'da düzenlenen Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu tamamlandı.
Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu\'na katılan 12 ülkeden 17 takım ve 100 sporcu Rize-Giresun etabının ardından Samsun\'a ulaştı. Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Samsun\'a gelen sporcular, 3\'üncü etapta 196 kilometre parkuru tamamladı. Samsun\'da sona eren Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu\'na katılan sporcular toplamda 505 kilometre kat etmiş oldu.  Sporcular için Kurtuluş Yolu\'nda madalya töreni düzenlendi. 6 klasmanda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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