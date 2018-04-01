Uluslararası Yıldızlar Zafer Kupası'nda Türkiye rüzgarı

Türkiye, turnuvayı toplam 52 madalya ile kapattı

GEBZE,(DHA)

Bu yıl Gebze\'de 21\'incisi düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası sona erdi. Türkiye, turnuvayı 52 madalya alarak kapattı.

Avrupa Şampiyonası öncesinde takımların son durumlarını görmeleri açısından büyük önem taşıyan turnuvada Türkiye, Greko-Romen\'de 3 Altın, 4 Gümüş, 12 bronz olmak üzere 19 madalya, Serbestte; 3 Altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere 13 madalya ve kadınlarda 6 altın, 7 gümüş, 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Milliler, toplamda 52 madalya kazanarak büyük bir başarının altına imza attı. Ülkeler sıralamasında ise Serbest stilde Türkiye 185 puanla birinci olurken Azerbaycan 161 puanla 2, Rusya 140 puanla 3\'üncü oldu. Greko-Romen stilde 195 puan toplan Türkiye 1\'inci olurken; 145 puanla Gürcistan ikinci, 98 puanla Azerbaycan 3\'üncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Türkiye 225 puanla birinci, Azerbaycan 125 puanla ikinci, Rusya 79 puanla 3\'üncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI AYDIN: \"TOPLAMDA 52 MADALYA BÜYÜK BAŞARI\"

Başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"Buraya gelen tüm ülkeler son derece memnun bir şekilde ayrılıyor. Ben özellikle bu turnuvaya sponsor olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker\'e çok teşekkür ediyorum. Zira bu organizasyonun bu kadar başarılı olmasının en büyük nedeni Adnan Köşker beyefendinin olağanüstü gayretidir. Umarım diğer belediyelere de örnek olur. Bu turnuvaya emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Milli takımlarımızın ortaya koyduğu performansta bizleri memnun etti. Neredeyse tüm kilolarda madalya aldık. Toplam 52 madalya kazandık. Bu büyük bir başarı. Göreve geldiğimiz ilk gün söylemiştim en büyük hedefimiz alt yapıdan yeni Şampiyonlar çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sporcularımızın burada ortaya koyduğu performansta altyapı konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor\" dedi.

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