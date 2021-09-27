Uluslararası yatırım şirketi yöneticisi Ash: Erdoğan ve Kavcıoğlu'nun ters düştüğü, Merkez Bankası Başkanı'nın yeniden değişebileceği konuşuluyor

Uluslararası yatırım şirketi Bluebay Asset Management yöneticisi Timothy Ash, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında fikir ayrılıkları olduğuna ve yakın bir zamanda Merkez Bankası'nın değişebileceğinin konuşulduğunu belirtti.

Twitter'dan paylaşım yapan Ash, "Erdoğan'ın Kavcıoğlu ile ters düştüğü ve yakında değişim olabileceğine ilişkin çokça konuşma var. İnsanların ne düşündüğünü ve para politikasına her şekilde Erdoğan'ın karar verdiğini bildiğimiz durumda bunun gerçekten bir anlamı var mı merak ediyorum" yazdı.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla Merkez Bankası'nda 20 ay içinde görev yapan 4'üncü başkan olmuştu.

Faiz kararı tartışma yaratmıştı

Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizini sabit kalacağı beklentilerinin aksine 100 baz puan düşürmesi tartışma yaratmıştı. Türk Lirası, faizin düşürülmesinin ardından çok sert değer kaybetmiş, dolar ve Euro tarihi yüksek seviyelerine çıkmıştı.

Faiz kararının alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının karar metni de eleştiri konusu olmuştu. 17 yıl götev yapan eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Tam 16 sene PPK metinlerinin taslağını hazırladım, bu kadar zorlama gerekçelerle alınan bir karar görmedim. Sonumuz hayrolsun." demişti.

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