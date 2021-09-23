Hakan Kara'dan faiz tepkisi: 16 sene PPK metni hazırladım, bu kadar zorlama gerekçelerle alınan bir karar görmedim; sonumuz hayrolsun

Eski Merkez Bankası başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) paylaştığı Para Politikası Kurulu (PPK) kararını eleştirirken, "Tam 16 sene PPK metinlerinin taslağını hazırladım, bu kadar zorlama gerekçelerle alınan bir karar görmedim. Sonumuz hayrolsun" dedi.

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Twitter hesabından açıklama yapan Kara, TCMB'nin faiz indirimine gitme kararının ardından yayınladığı PPK metnine eleştiride bulundu. Kara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tam 16 sene PPK metinlerinin taslağını hazırladım, bu kadar zorlama gerekçelerle alınan bir karar görmedim. Sonumuz hayrolsun."

Eski Başkan Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından 17 sene TCMB Başekonomisti olan Prof. Dr. Hakan Kara'nın da görevine son verilmişti.