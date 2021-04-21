Uluslararası yatırım şirketi yöneticisi Ash: 128 milyar dolarlık rezerv kaybından hiçbir şey öğrenilmemiş

T24 Ekonomi Servisi

Uluslararası yatırım şirketi Bluebay Asset Management yöneticisi Timothy Ash, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 128 milyar dolara ilişkin konuşmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı yorumda, “Bu paranın çalındığını düşünmüyorum. 128 milyar dolar, TL’nin değerini savunmak için verilen nafile ve başarısız çabada harcandı. Çünkü gerektiği halde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası’nın faiz artırımını engelledi” dedi.

Ash, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse rezervlerin yeniden kullanılabileceği yönündeki sözleriyle ilgili olarak ise “128 milyar dolarlık rezerv kaybından hiçbir şey öğrenilmemiş. Net rezervlerin eksi 60 milyar dolarda olması bütün finansal sistemin istikrarını tehdit ediyor. Naci Ağbal bunu anlamıştı” yorumu yaptı.

Ash şöyle devam etti:

“Erdoğan TL’yi savunmak için iki yılda 165 milyar dolar kullanıldığını söylüyor. Bu, başarısızlıkla sonuçlanan bir döviz müdahalesi için çok büyük bir tutar. Başarısız bir savunma için bu kadar büyük para harcayan başka bir ülke düşünemiyorum.”