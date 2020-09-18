Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 378.9 milyar dolara çıktı

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım poziyonu (UYP) açığı, Temmuz sonunda 378.9 milyar dolara yükseldi.



Merkez Bankası verilerine göre, uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2019 yıl sonunda 344.5 milyar dolar, Haziran sonunda 341.5 milyar dolar düzeyindeydi.



Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, Temmuz sonunda 2019 sonuna göre yüzde 8.4 azalışla 232.1 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 2.2 artışla 611 milyar dolara yükseldi.



Bu dönemde rezerv varlıklar yüzde 14.6 azalışla 90.3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 7.3 azalışla 88.1 milyar dolara geriledi.



Aynı dönemde bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1.7 azalışla 46.7 milyar dolara düştü.

Yükümlülükler 208 milyar dolara çıktı



Yükümlülükler tarafında ise, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 23.3 artışla 201.8 milyar dolara yükseldi.



Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 17.5 azalarak 109.8 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 26.7 azalışla 23.9 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 57.1 azalışla 6.6 milyar dolara, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 4.8 azalışla 46.8 milyar dolara geriledi.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 0.5 azalarak 299.4 milyar dolara geriledi.



Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 6.2 azalarak 32.6 milyar dolara gerilerken, lira mevduatı yüzde 15 artarak 15.7 milyar dolara çıktı.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.3 azalarak 63.6 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3.0 azalarak 93.3 milyar dolara düştü.