Uluslararası yardım konferansının hedefi 1 milyar Euro

Suriye'deki çatışmalardan etkilenen sivillere yardım amacıyla Kuveyt’te düzenlenen uluslararası yardım konferansında evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 4 milyon Suriyeli’ye nasıl yardım edileceği görüşülmeye başlandı.

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El-İbrahimi, Suriye’de yaşanan dehşetin daha önce bir benzerinin görülmediğini söylerken Çeşitli ülke, sivil toplum örgütleri ve kuruluşlardan peş peşe yardım taahhütleri geldi.

Toplantıda 1 milyar Euro civarında yardım toplanması öngörülüyor. Yardım kuruluşları, bu miktarın çatışmalardan etkilenen mültecilerin 6 aylık harcamalarının karşılanmasına ancak yeteceğini belirtiyor. BM İnsani Yardım Koordinatörü Valerie Amos, “Çok para gibi gelse bu miktarın yarısı komşu ülkelerdeki mültecilerin masraflarına gidiyor. Mülteciler Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak için büyük yük” dedi.



'Parça parça yok ediliyor'



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) hesaplamalarına göre Suriyeli mülteci sayısı 670 bine ulaştı. Lübnan, 200 bin kişi ile en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Ürdün de hemen aynı oranda Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Türkiye’ye kaçanların sayısı 160 bin dolayında. Bunun yarısı kadarı da Irak’ta.

Suriye’deki durumun vehameti, mülteci sayısının her gün 2 ila 3 bin civarında artışına neden oluyor. Halep şehrinde bir nehir kenarında 80 kişinin cesedi bulundu. Katliamı kimler tarafından ve hangi gerekçeyle yapıldığı belirsizliğini koruyor.



BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El-İbrahimi, “Suriye parça parça yok ediliyor. Bu, bölge geneli açısından son derece tehlikeli bir gelişme” dedi.

(Deutsche Welle Türkçe)