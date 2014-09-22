Uluslararası Van Gölü Film Festivali’nin Jüri Başkanı Tevfik Başer oldu

23 - 29 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek 3. Uluslararası Van Gölü Film Festivali’nde jüri üyeleri açıklandı. Festivali düzenleyen Bajar Kültür Sanat Danışmanlığı’ndan yapılan açıklamada “Göç ve Sınır: Mülteci Yaşamlar” temalı festivalde ‘Sinema Filmleri’ dalında jüri başkanlığını Tevfik Başer’in yürüteceği belirtildi

Tevfik Başer kimdir?

Tevfik Başeri'in kısa özgeçmişi şöyle:

1951’de Çankırı’da dünyaya gelen Başer, Eskişehir’de lise eğitimini aldıktan sonra 1973’te İngiltere’ye gitti ve burada grafikerlik, sahne tasarımı, fotoğrafçılık eğitimi aldı. 1980 yılında gittiği Almanya'daki Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi’nin Görsel İletişim Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. 1986’da ilk uzun metrajlı filmi olan "40 m2 Almanya’yı çeken Başer, 1991 senesinde yönettiği ‘Elveda Yabancı’ ile Cannes Film Festivali’nde yarışmalı ana bölüme seçilen dört Türk yönetmenden biri.

Başer’in başkanı olduğu jürinin diğer üyeleri ise, Zeynep Dağı, Raffi Hermon Araks ve Mustafa Ziya Ülkenciler olarak belirlendi.

Belgesel dalında ise jüri başkanlığını Korkut Akın yapacak; bu daldaki jüri üyeleriyse Caner Canerik ve Hatice Yakar oldu.