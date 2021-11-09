Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 200 gün geçiren 4 astronot Dünya'ya döndü

200 günü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda geçiren dört astronot Dünya’ya döndü.

Euronews’da yer alan habere göre, dört astronotun bulunduğu SpaceX uzay kapsülü, gece saatlerinde Meksika Körfezi’ne indi. Astronotlar bir saat içinde botlarla kapsülden çıkarıdı.

24 Nisan'dan beri Dünya yörüngesinde olan Crew-2 astronotları bir sonraki görev ekibinin fırlatılmasından önce döndü.

NASA astronotları Shane Kimbrough, Megan McArthur, Japon Akihiko Hoshide ve Frances Thomas Pesquet’in dönüşü olumsuz hava koşulları sebebiyle bir gün ertelenmişti.

200 günlük görevin sonunda astronot Mark Vande Hei, ayrılan arkadaşlarının her birine veda etti. McArthur'a "Kapsülde bıraktığımız kahkahalarımızı duymayı özleyeceğim" dedi.