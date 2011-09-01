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Yaşam

Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya çarpabilir

Arızalanan ve destek gönderilemeyen Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya çarpma tehlikesiyle karşı karşıya.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Arızalanan ve destek gönderilemeyen Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya çarpma tehlikesiyle karşı karşıya.


İnsansız kargo uzay aracı Soyuz’un, Sibirya’da kaza yapması üzerine Rusya’nın geçen pazartesi Uluslararası Uzay İstasyonu’na yollayacağı uzay aracını en az bir aylığına ertelemesi NASA’yı endişelendirdi. Arıza yüzünden lojistik destek yollanamayan istasyonun kasımdan itibaren insansız yoluna devam etme ihtimali doğdu. Bu durumda istasyonun kontrolünün zorlaşabileceği gündeme geldi.



1998’de kurulmuştu


İstasyondaki personelin çekilmesiyle, istasyon yerden kontrol edilebilecek. Ancak insansız kalan istasyonun Dünya’ya düşme tehlikesi olabileceği söyleniyor. Dünya’nın 350 km üstünde yörüngeye oturan istasyon, Rusya’dan, Kanada’dan, Avrupa’dan, Japonya’dan bilim adamlarının birlikte araştırmalar yaptığı bir platform. 1998’de kurulup, 15 yıl uzayda kalması planlanan istasyonun ömrü 2020’ye uzatılmıştı.

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