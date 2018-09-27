Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali için tanıtım toplantısı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, \'2018 Troya Yılı\' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2\'nci Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali, 3-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü işbirliğinde, 2 bine yakın katılımcının başvurusuyla gerçekleştirilecek olan festival için, Dardanos Yerleşkesi\'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Festival Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Önal, Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile festival planlama ve yürütme ekibi katıldı.

Festival Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Önal, 3-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2\'nci Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali\'nin program akışı ve içeriği hakkında bilgi verdi.

Troya\'nın, Çanakkale\'nin ve Anadolu\'nun bir değeri olduğunu belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, \"2018 Troya yılından sonra, Troya\'nın Türkiye\'de, Çanakkale\'de ve bir Anadolu uygarlığı olduğu dünyada bilinen bir gerçek haline gelecek. Truva Atı Kısa Film Festivali\'de buna hizmet eden bir faaliyet, etkinlik olacak\" dedi.

2\'nci Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali\'ne 2 bine yakın başvurunun olmasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise, festivalin Çanakkale ve Troya\'yı marka yapma konusunda ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından, 3-5 Ekim tarihleri arasında 2\'nci Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali için ÇOMÜ ve Alan Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Festival sonunda, birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL ve üçüncüye 3 bin TL para ödülü verileceği belirtildi.

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