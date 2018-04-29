Uluslararası Temas Grubu: 'ETA kendini fesh ediyor'

40 yıldan uzun bir süre İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısındaki Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı için savaşan ve 2011'de tamamen silah bırakan ETA örgütü 'birkaç ay içinde kendini fesh edecek'.

ETA'nın silah bırakma sürecini denetleyen Uluslararası Temas Grubu adına konuşan Agus Hernan, örgütün "nihai olarak, açıkça ve kesin bir şekilde kendini fesh edeceğini" söyledi.

İspanya'da yayımlanan El Pais gazetesine konuşan Hernan, en geç Haziran ortası gibi bunun yapılmasını beklediklerini belirtti.

ETA, Ekim 2011'de kesin ateşkes ilan etmişti.

Örgütün 1968-2010 yılları arasında düzenlediği ve (Kale borroka / sokak savaşı) adını verdiği saldırılarda 820 kişi hayatını kaybetti.

ETA'nın en büyük ses getiren saldırısı 1973'te Franco yönetiminin Başbakanı Luis Carrero Blanco'yu hedef almıştı. Saldırıda Blanco ölmüştü.

Barselona'daki Hipercor süpermarketine ETA'nın düzenlediği saldırıda da 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Örgüt, 1997'de genç siyasetçi Miguel Angel Blanco'yu kaçırıp öldürünce ülke çağında büyük tepki çekmişti. Bu olay örgütün 40 yıllık tarihinde bir dönüm noktası olarak görülüyor. Çünkü, cinayetin ardından Blanco'nun doğum yerinden esinlenen Foro Ermua (Ermua'nın Ruhu) adlı ETA karşıtı bir örgüt kuruldu.

2006 yılında ise ETA üyesi Francisco García Gaztelu ve kız arkadaşı Irantzu Gallastegi, Blanco cinayeti nedeniyle 50 yıl hapis cezası aldılar.

1998'de Kuzey İrlanda'ya barış getiren Hayırlı Cuma anlaşması ETA'nın silah bırakmasına giden sürece de ilham kaynağı oldu.

İrlanda ile birlik yanlısı IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü ile Kuzey İrlanda'daki Birleşik Krallık yanlısı gruplar ve Londra arasında yıllar süren gerilim ve şiddet olayları, 1997'de imzalanan Hayırlı Cuma anlaşmasıyla son bulmuştu.

ETA'nın fesh edilmesinin örgütün üyelerine genel bir af getirmesi beklenmiyor. Örgüt üyesi olmakla suçlanan 230 kişi İspanya'da, 57 kişi de Fransa'da hapiste yatıyor.