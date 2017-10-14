Uluslararası tarihi eser kaçakçılığına 9 gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli olarak toplam 4 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, tamamına yakını sikke olan 771 parça tarihi eser ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklandı.

İzmir Eminiyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından uluslararası tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak İzmir, İstanbul, Aydın ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında; yurt dışına tarihi eser kaçırdığı tespit edilen F.O. (44), O.Ö. (44), Ç.H. (45), Ü.Y. (52), T.T.(56), T.A. (44), A.K. (18), E.E. (37) ve S.A. (49) yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında, yurt dışına çıkartılmak üzere döneminin nadir örneklerinden olan; arkaik-klasik döneme ait 5 gümüş sikke, 5 elektron sikke, Helenistik Dönem\'e ait 3 bronz sikke, 9 gümüş sikke, Roma Dönemi\'ne ait 1 altın sikke, 34 gümüş sikke, 3 bronz sikke, Bizans Dönemi\'ne ait 4 yüzük, 1 mühür, 1 kemer parçası, 2 kolye, Büyük İskender döneminden kalma 3 sikke, 1 cam minyatür amphoriskos, Yunan döneminden kalma 333 gümüş sikke, 358 bronz sikke, Osmanlı Dönemi\'ne ait 9 gümüş sikke olmak üzere, toplam 771 parça tarihi eser ele geçirilerek Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.O., O.Ö. ve Ç.H. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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