İki Avrupa şirketi, sermaye kontrolü olasılığından söz edip TL takas işlemlerini durdurdu

Belçika merkezli menkul kıymet takas şirketi Euroclear Bank ve Lüksemburg merkezli takas şirketi Clearstream Banking, uluslararası Türk Lirası işlemlerini durdurma kararı aldı.

Clearstream tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de uygulanma potansiyeli bulunan sermaye kontrolü işlemleriyle ilgili belirsizlik nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Bu kararın alım-satım arasındaki aralıkları (Spread) ve fonlama maliyetini (Swap faizi) ciddi oranda artırabileceği uyarısı da yapıldı.

Açıklamada TL ile ilgili Türkiye kaynaklı işlemlere yönelik takas hizmetinin ise devam edeceği ifade edildi.

Menkul kıymet takası nedir?

Takas şirketleri, çeşitli piyasalarda gerçekleşen; hisse senedi, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını (Saklanmasını, teslimini) sonuçlandırır. Bu işlevi Türkiye’de Takasbank yerine getiriyor.

Sermaye kontrolü nedir?

Doğrudan Kontroller

Doğrudan kontroller sermayenin doğrudan yasaklanması, sermaye üzerinde belli limitler koyma ve sermaye hareketi için belli izin alma gerekliliği gibi uygulamalarla gerçekleşir.

Dolaylı Kontroller

Dolaylı kontroller ise sermaye işlemlerinin maliyetini yükselterek dolaylı yoldan sermaye hareketlerini azaltmaktadırlar. İkili ya da çoklu döviz kuru sistemleri, açık veya dolaylı vergileme, yerel finansal düzenlemeler yoluyla dolaylı sermaye kontrolleri gerçekleştirilir Kaynak: Vikipedi