Uluslararası Su Sporları Festivali'nin basın lansmanı yapıldı  

İSTANBUL, (DHA)

Spor İstanbul\'un organize ettiği, hafta sonu Maltepe\'de bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde yapılacak 4\'üncü Uluslararası Su Sporları Festivali\'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin önderliğinde gerçekleştirilen lansman Kuruçeşme Rıhtım\'da yapıldı. Programa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, çeşitli konsolosluklar ile davetliler katıldı.

9 ayrı branşta Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 farklı ülkeden 130 yabancı uyruklu olmak üzere 2 bin 500 sporcu katılacağı etkinlik \"Suya Spora Dokun\" sloganı ile yapılacak. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı\'nda gerçekleştirilecek su sporları festivali 8-9 Eylül\'de düzenlenecek.

\"SPORLA SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ\"

41 tesiste, 25 farklı branşta ve 567 eğitmenle vatandaşlara spor hizmeti vererek Türkiye\'nin en büyük spor şirketi olduklarını kaydeden Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, şöyle konuştu:

\"Sporla sağlıklı nesillere doğru projemizle sabah 8 ile akşam 5 \'e kadar 39 ilçemizde 35 bin vatandaşımıza hizmet verdik. 20\'ye yakın ulusal ve uluslararası etkinlikler yaptık. Sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Dünyanın en çok katılımlı çocuk maratonunu gerçekleştirdik. Vodafone Maratonu\'na bu yıl 40\'ıncı yıl dolayısıyla ayrı çalışıyoruz. Unutulmaz bir maraton tecrübesi yaşatacağız. Su sporları branşını marka bir organizasyonla uluslararası seviyeye çekmek istiyoruz. Halkımızın su sporlarına ilgisini artırmak istiyoruz. Halkın da katılacağı bireysel ve aile aktiviteleri olacak. Katılım tamamen ücretsiz. Tüm halkımızı davet ediyorum.\"

\"DÜNYADA ORTASINDAN ŞU GEÇEN TEK ŞEHİRİZ\"

Bu yıl 4\'üncü kez yapılan Su Sporları Festivalinin bu yıl uluslararası düzeyde yapılacağını kaydeden İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

\"Dünyada ortasından şu geçen tek şehiriz. Bu denizde, boğazda değişik aktiviteler, çalışmalar yapılıyor. İstanbul\'un 6 tarafı denizle çevrili. Böyle bir şehirde su sporları ile ilgili yeterli şeyler yapılıyor mu dersek, yeterli diyemeyiz. Su sporları festivali İstanbul\'umuzu su sporlarıyla daha fazla anılır hale getirecektir. Bu konuda özellikle bu festivali İBB Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul A.Ş ve 6 federasyonla birlikte yapıyoruz. Paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Her federasyonumuzun kendi alanındaki yarışmalar olacak. Yine bundan önce ilgili sporcular davetliydi. Halkımız da davetli. Halkımız görmesi gereken aktiviteler olacak. Konsolosluklarımıza teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadı. İnanıyoruz ki Maltepe Orhangazi alanımız 1 milyon karelik bir alan. İçinde su sporları alanı olarak ayrılmış yerler var. Bu alanda inşallah her yıl devam edeceğiz. İstanbul, her konuda sudan daha fazla istifade etmeli. Bu festivalle başta gençlerimiz ve İstanbulluların su ile daha fazla ilgileneceğine inanıyoruz. Spor Bakanlığımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.\"

Mevlüt Uysal\'a konuşmasının ardından paralimpik milli yüzücü Karin Öcal, elleriyle yaptığı resmi takdim etti. Lansman denizde yapılan gösterilerle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal kürsü konuşması

- Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu konuşması

- Lansman detay

- Su sporları gösteri detay

(FOTOĞRAFLI)

