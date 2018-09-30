T24 LogoT24 Logo
Spor

Uluslararası Serbest Dalış Yarışları'nda iki Türkiye, iki dünya rekoru

Ahmet ACAR / KAŞ (Antalya) (DHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları'nda iki Türkiye, iki de dünya rekoru kırıldı

30 Eylül 2018 20:42

Ahmet ACAR / KAŞ (Antalya) (DHA) - Antalya\'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları\'nda iki Türkiye, iki de dünya rekoru kırıldı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş\'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları, İnceboğaz Plajı açıklarında yapılan dalışlarla devam etti. 17 ülkeden 28 sporcunun mücadele ettiği yarışmada Derya Can sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde 73 metrelik derecesiyle Şahika Ercümen\'in 72 metrelik rekorunu geçti ve yeni Türkiye rekorunu kırdı. Erkeklerde aynı kategoride 75 metrelik dalışıyla Rüstem Derin, Mehmet Can Ariköke\'ye ait 73 metrelik Türkiye rekorunu kırdı.
Kadınlar ip destekli sabit ağırlık kategorisinde İtalyan Alessia Zecchini 90 metrelik dalışla kendisine ait 81 metrelik dünya rekorunu geliştirdi. Erkeklerde aynı kategoride Slovenyalı Samo Jerenko 98 metreye dalarak, İtalyan Vincenzo Ferr\'e ait 90 metrelik dünya rekorunu kırdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet ACARKAŞ Antalya DHAAntalya KaşUluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık YarışlarıTürkiyeTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu TSSFKaşPlajıDerya CanErcümenErkeklerdeRüstem Derin Mehmet Can ArikökeKadınlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24