Uluslararası Serbest Dalış Yarışları'nda 2 Türkiye, 2 dünya rekoru

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları'nda iki Türkiye, iki de dünya rekoru kırıldı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları, İnceboğaz Plajı açıklarında yapılan dalışlarla devam etti. 17 ülkeden 28 sporcunun mücadele ettiği yarışmada Derya Can sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde 73 metrelik derecesiyle Şahika Ercümen'in 72 metrelik rekorunu geçti ve yeni Türkiye rekorunu kırdı. Erkeklerde aynı kategoride 75 metrelik dalışıyla Rüstem Derin, Mehmet Can Ariköke'ye ait 73 metrelik Türkiye rekorunu kırdı.



Kadınlar ip destekli sabit ağırlık kategorisinde İtalyan Alessia Zecchini 90 metrelik dalışla kendisine ait 81 metrelik dünya rekorunu geliştirdi. Erkeklerde aynı kategoride Slovenyalı Samo Jerenko 98 metreye dalarak, İtalyan Vincenzo Ferr'e ait 90 metrelik dünya rekorunu kırdı.