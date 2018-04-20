Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi'nde Kartal Belediyesi'ne iki ödül birden

İSTANBUL,(DHA) -Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi nedeniyle düzenlenen yarışmada iki ödüle layık görüldü. Ödülleri Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan aldı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün çevre konusundaki duyarlılığı ile çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, yaşanabilir bir çevre ile sağlıklı bir toplum için hayata geçirdiği projeler, ödül üstüne ödül almaya devam ediyor. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü son olarak, Kapadokya/Perissia Hotel & Convention Center‘da bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi nedeniyle düzenlenen yarışmada iki ödüle layık görüldü. Ödülleri Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan aldı.

Şehir, Çevre ve Sağlıkta işbirliği ana fikri ile sağlıklı ve sürdürebilir kentler yaratmak için akademisyenlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, merkezi idare kuruluşlarının ve vatandaşların ortak bir yaklaşımla hareket etmesi için izlenecek yolların belirlendiği ve akademik çalışmaların ortaya konulduğu 2’nciUluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi’nde farklı disiplinlerin ortak bir anlayışa ulaşması gerektiği sonucuna ulaşıldı. Kongrede ayrıca; şehir, çevre ve sağlık alanında işbirliğinin zorunlu olduğu ve bu işbirliğinin temelini de yerel yönetimlerin kurması gerektiği sonucuna ulaşıldı.

‘PUGEDON PROJESİ’NE KONGRE ÖZEL ÖDÜLÜ

Yerel Yönetimlerce, “En İyi Uygulama Yarışması” için sunulan projeler; şehir çevre ve sağlık üçgenindeki işbirliğini ve vatandaşların yaşam kalitesini ne ölçüde güçlendirdiğine göre ele alındı. Akıllı Kent - Sağlıklı Çevre - Sağlık ve Sosyal Hizmet - Sağlıklı Şehir Planlama - Şehir Sağlığını Ölçme - Şehir Sağlığını Geliştirme Planları kategorilerinde ödüllerin dağıtıldığı yarışmada Kartal Belediyesi de 2 ödüle layık görüldü. II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi düzenleme komitesi tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında Kartal Belediyesi, Şehir Sağlığını Ölçme Kongresinde “Atık Yağlar Sizden Bisiklet Bizden” projesi ile üçüncülüğe layık görülürken, Akıllı Kent Kategorisi\'nde ise “Pugedon Projesi” ile Kongre Özel Ödülü’nü aldı.

ATIK YAĞLAR SİZDEN BİSİKLET BİZDEN PROJESİ

Kartal Belediyesi ‘Atık Yağlar Sizden Bisiklet Bizden’ projesi ile ilgili bilgi verdi. Projeye göre; kullanılmayan yağların atık olarak lavaboya dökülmesi, kanal borularına yapışmasına, boru kesitinin daralmasına ve tıkanmasına neden oluyor. Kanalizasyona dökülen yağlar, atık su arıtma tesislerine zarar verdiği gibi işletme maliyetlerini de artırıyor. Çöpe dökülen atık yağlar, çöp depolama alanlarında yangın çıkmasına dahi neden olabiliyor. Atık yağlar, yağmur suları ile yer altı sularına ve denizlere ulaşarak temiz su kaynaklarını kirletiyor. Kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Tüm bu ve benzeri olumsuzluklar karşısında bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararının önüne geçebilmek için bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattık. Bu kapsamda, 250 litre atık yağ toplayan okullara 1 adet bisiklet hediye ediliyor.

PUGEDON PROJESİ HAKKINDA

Törende Pugedon Projesi ile ilgili de açıklama yapıldı. Projenin amacı sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak ve çevreye zarar veren ama geri dönüşümü mümkün olan atıkları değerlendirmek. Bazen tamamı bitirilemeyen, içinde az miktarda su kalan pet şişenin çöpe atılması, atıkların suyla hem kokmasına sebep oluyor, hem de milyonlarca pet şişe doğaya büyük bir zarar veriyor. Bu noktada hedefimiz doğada ancak bin yılda kaybolabilen pet şişeleri geri dönüşüme kazandırmak. Akıllı geri dönüşüm kutularına atılan pet şişeyi algılayan sistem, makinenin aşağıda bulunan bölümüne mama veriyor. Şişelerin içinde kalan sular ise makineye dökülerek hayvanların su içeceği hazneye aktarılıyor. Pugedon makinası Kartal’da Uğurmumcu Mahalle Muhtarlığı önünde, Mehmet Ali Büklü Parkı’nda ve Kültür Parkı’nda bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)